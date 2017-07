Sáenz avisa l'alcaldessa de Barcelona que no pot posar en risc els funcionaris

La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va avisar ahir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que donar facilitats per al referèndum no ha de comportar dificultats a funcionaris, mentre que el govern va demanar als comuns més «concreció» sobre el seu paper en l'1-O.

L'alcaldessa de la capital catalana va criticar les presses del «processisme», encara que a la vegada va dir que posaria totes les facilitats perquè se celebri el referèndum.

En la seva intervenció davant el plenari del grup popular del Congrés, Saénz de Santamaría va tornar a garantir que el referèndum independentista no se celebrarà. I també va llançar un missatge velat a Colau, en ressaltar que les facilitats no han de ser «dificultats per als funcionaris».

En aquest línia, va demanar a la Generalitat i als ajuntaments no sotmetre els empleats públics a cap tipus de tensió ni a prendre qualsevol decisió que pugui suposar-los intranquil·litat.