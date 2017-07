Tres catalans detinguts per distribuir pornografia infantil per Whatsapp

La policia espanyola, en col·laboració amb Ameripol i Interpol, ha dirigit una operació internacional en la qual s'han detingut fins al moment 50 persones de 15 països diferents acusats de distribuir pornografia infantil a través de grups de WhatsApp. A l'estat espanyol s'han arrestat 11 persones, tres de les quals a Catalunya, dues d'elles a la demarcació de Barcelona i una a la de Tarragona. Aquest últim arrest és el d'un multireincident que, segons ha informat la policia espanyola en un comunicat, ja havia estat detingut anteriorment tres cops, dos per distribució de pornografia infantil i una altra per abusos sexuals a un major d'edat.

Segons ha explicat la policia espanyola, les investigacions es van iniciar quan van trobar a l'anomenada 'Darknet' un enllaç a WhatsApp que els va portar fins a un xat en què persones de diferents països de parla hispana que intercanviaven pornografia infantil. A partir d'aquí, es van fer noves investigacions per localitzar els grups anàlegs creats pels participants del xat trobat inicialment.

Això va donar com a resultat una investigació que ha implicat 24 països amb més de 100 persones investigades.A l'estat espanyol hi ha hagut 11 detencions, tres a Catalunya, una al País Valencià, una a la Comunitat de Madrid, tres a Andalusia, una a Castella la Manxa, una a Galícia i una altra a les Illes Canàries.

L'operació també ha inclòs registres en domicilis dels investigats, en els quals es van confiscar 10 ordinadors, 18 discos durs, un dispositiu multimèdia, 79 telèfons mòbils, dues tauletes tàctils i més d'un centenar de suports per emmagatzemar contingut.En l'anàlisi del material intervingut s'han detectat arxius de pornografia infantil desconeguts fins ara pels investigadors i s'està treballant per identificar els abusadors i les seves víctimes.

Entre els detinguts a l'Estat també hi ha un menor d'edat de Sevilla, que era un dels administradors del grup de WhatsApp que va ser l'origen de la investigació.

L'operació també inclou la detenció de set persones a Colòmbia, set a Bolívia, tres al Brasil, quatre a Xile, tres a Costa Rica, dues a la República Dominicana, dues a Guatemala, una a Itàlia, dues a Mèxic, una a Nicaragua, una al Panamà, dues al Paraguai, dues a l'Uruguai i dues a Veneçuela.

Segons ha explicat las policia espanyola, un dels detinguts a l'Uruguai, un home de 47 anys, va reconèixer haver abusat de les seves dues filles de 6 i 15 anys, gravant-les i compartint el material posteriorment a través de WhatsApp i Twitter. Al Panamà, un altre dels detinguts contactava amb nenes, fent-se passar per menor, per aconseguir que les víctimes li enviessin fotografies de caràcter íntim i posteriorment coaccionar-les amb la seva distribució.

D'aquesta manera, aconseguia que li seguissin enviant més arxius. Fins ara, s'han identificat tres víctimes.Per la seva banda, els detinguts a Bolívia s'havien posat d'acord per obtenir un benefici econòmic dels arxius de caràcter pedòfils, segons el cos policial, venent el material a altres usuaris bolivians també a través de WhatsApp, sempre amb un pagament previ mitjançant recàrregues al telèfon mòbil dels venedors.

A Mèxic, un dels registres es va fer durant la nit en una zona amb una elevada presència de criminalitat organitzada, en un dispositiu 'llampec' al domicili del detingut on es van trobar molts arxius d'abusos sexuals a menors de molt curta edat.La policia espanyola ha explicat que alguns dels detinguts van al·legar en les seves declaracions que el seu objectiu al descarregar i distribuir el material era infiltrar-se a les xarxes pedòfiles per descobrir els seus membres. El cos policial, però, recorda que tota descàrrega voluntària de pornografia infantil és delicte i que només els agents estan legalment habilitats per visualitzar i analitzar aquest tipus d'arxius.