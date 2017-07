El TSJC acorda seguir la seva investigació a Borràs per la licitació d'urnes

El TSJC ha acordat mantenir oberta la seva investigació per la licitació d'urnes convocada pel Govern, davant els indicis que no és un fet «aïllat», sinó vinculat al referèndum i orientat «a infringir el mandat del Constitucional». En un acte, la sala civil i penal del TSJC desestima així el recurs que la defensa de la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i el seu exnúmero dos Francesc Esteve, van presentar contra l'admissió a tràmit de la querella que els va interposar la Fiscalia per convocar un acord marc per a la compra d'urnes, que posteriorment va ser declarat desert. Els recursos de les defenses al·legaven davant el TSJC que la Fiscalia estava fent un «ús preventiu» del dret penal, atès que el Govern català encara no havia arribat a adquirir les urnes, i que aquestes podrien ser usades en diferents contextos electorals i consultes de tota mena, totes elles lícites. La sala, no obstant això, veu indicis que la licitació d'urnes, l'aprovació de la llei de pressupostos de la Generalitat -de la qual el TC va suspendre les partides destinades al referèndum- i l'anunci que l'1-O se celebrarà un referèndum poden constituir «fets concatenats».