Comín revisarà el protocol d'abusos sexuals utilitzat als hospitals

El conseller de Salut, Antoni Comín, es va comprometre ahir a «revisar» el protocol de detecció d'abusos sexuals utilitzat als hospitals després de les queixes exposades per la diputada de Catalu-nya Sí que es pot (CSQEP) Gemma Lienas sobre el «mal funcionament» de la unitat de l'hospital de Sant Joan de Déu.

La diputada de CSQEP Gemma Lienas va interpel·lar Comín sobre aquesta qüestió en el ple del Parlament, i va llegir diverses queixes de familiars de víctimes infantils sobre el «mal funcionament» de la Unitat Funcional d'Atenció als Abusos Sexuals a Menors (UFAM) de l'hospital de Sant Joan de Déu.

Segons Lienas, en aquesta unitat «s'han detectat gravíssimes deficiències» derivades del que considera «un protocol limitat i desfasat» que provoca que «sovint no es cregui les nenes o dones agredides» en certs supòsits. «A sobre algunes mares són amenaçades amb la retirada de la custòdia de les seves filles si insisteixen en el fet que hi ha hagut abusos quan la UFAM ho nega», cosa que incrementa la gravetat de la situació de les presumptes víctimes d'abusos, ha apuntat la mateixa diputada.

El conseller de Salut, Antoni Comín, va definir la situació que generen els abusos sexuals com una autèntica «plaga», que en el cas d'abusos a nenes és «plaga oculta», perquè encara hi ha moltes resistències socials, culturals i religioses a presentar denúncies o a acudir als centres sanitaris, ha indicat. Segons el conseller Comín, «quan el Consell d'Europa diu que afecta el 20 % dels nens, vol dir que hi ha centenars de criatures que poden patir abusos i de les quals el sistema sanitari no en té coneixement». «Hi ha, per tant, un treball previ a realitzar que és fer aflorar aquestes situacions», i «ja estem treballant en l'actualització del protocol clínic assistencial i també el d'agressions a la població LGTBI», va anunciar.

Sobre la UFAM de Sant Joan de Déu, va recordar que fins al 2006 no estava reconeguda com a «unitat funcional» i va reconèixer que «hi ha molt a millorar» i que el model a imitar pel seu bon funcionament és la unitat de l'Hospital Clínic de Barcelona. «Estem treballant en les queixes rebudes sobre la UFAM de Sant Joan de Déu i revisarem el protocol», va dir.