Condemnat a 12 anys de presó per banyar el seu fill en aigua bullint

La secció tercera de l'Audiència Provincial de Jaén ha condemnat un home a dotze anys de presó i quinze anys d'allunyament del seu fill per banyar-lo amb aigua bullint quan tenia cinc mesos.

La sentència considera com a fets provats que l'acusat, M.C.M. que ara té 25 anys, cap a les 21:12 hores del 14 d'agost de 2012, va arribar a casa de la seva germana a Jaén acompanyat de la seva parella i el seu fill, un nadó de 5 mesos i 18 dies. Va ser allà, quan les dues dones van sortir a comprar el sopar, que l'home va decidir banyar el petit.

Va omplir un recipient "d'aigua bullint a altíssima temperatura" i el va bolcar sobre el cos del seu fill afectant-lo a la zona dels glutis, genitals, part del tronc, cuixes i cames, "posant-se el nen immediatament a plorar".

El pare, segons la sentència, va mantenir el petit dins de l'aigua tot i que plorava. Finalment el va treure i el va cobrir amb una mena de drap, però en assecar-lo la pell se li desprenia. La seva parella i la seva germana el van portar a l'hospital on va quedar ingressat a la Unitat de Cures Intensives, per cremades de segon grau en un 70 per cent del cos.

La sentència nega l'al·legació de la defensa que les cremades es produïssin de forma accidental en prémer el monocomandament de la banyera, ja que considera que les cremades van ser produïdes al llançar l'aigua des de l'exterior a través d'un recipient.

L'acusat ha estat condemnat a 12 anys de presó per un delicte de lesions per deformitat, amb l'agreujant de parentiu i traïdoria i se li imposa la prohibició d'acostar-se al seu fill, del qual se li va retirar la custòdia, a menys de 500 metres durant quinze anys per sobre de la pena de presó, la privació de la pàtria potestat i que li pagui una indemnització de 180.000 euros.