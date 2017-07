Consells i trucs per evitar que et robin a l'autopista

Els Mossos d'Esquadra acaben de desmantellar una organització criminal especialitzada en robar turistes a l'autopista AP-7 i donen una sèrie de consells per no ser víctima d'aquests tipus de criminals. Si vols evitar que et robin, fes teves aquestes pautes.

Principals mesures per evitar furts

En cas d'avaria del vehicle, per exemple si es punxa una roda o segones persones indiquen que s'han calat foc als neumàtics, cal aturar-se en un lloc segur amb els elements de seguretat (armilles i triangles emergència) i tancar el vehicle i prestar atenció a les persones que s'aturen per tal d'ajudar ja que podria tractar-se de possibles lladres.

(armilles i triangles emergència) i tancar el vehicle i També cal guardar els objectes de valor en un lloc no visible del vehicle.

I Si l'usuari s'atura per descansar, cal prestar especial atenció en les distraccions per part de segones persones i en cas de baixar del vehicle per descansar tancar-lo sempre amb clau.

En cas d'accedir a l'interior del restaurant o zones de pícnic, cal tenir en tot moment les pertinences controlades.



Finalment, els Mossos d'Esquadra recorden que si finalment s'acaba sent víctima o testimoni d'un robatori, cal trucar immediatament al telèfon d'emergències 112 i aportar el màxim de dades dels autors (vehicle, descripció) i el lloc dels fets.

En aquesta galeria d'imatges es pot veure el grup desarticulat actuant a l'autopista AP-7. Era especialista en fer robatoris a les àrees de servei d'aquesta autopista.