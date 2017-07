Lula és condemnat en primera instància a 9 anys i mig de presó per corrupció

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va ser condemnat ahir a nou anys i mig de presó per un tribunal de primera instància a causa la seva implicació en la xarxa de corrupció que va operar a Petrobras, van informar fonts oficials. La sentència va ser dictada pel jutge Sergio Moro, responsable de les investigacions sobre la colossal trama corrupta destapada en el si de la petroliera estatal, el qual va trobar Lula culpable dels delictes de corrupció passiva i rentat de diners.

Aquesta és la primera condemna que rep l'exmandatari, qui encara respon en altres cinc causes penals obertes per la Justícia, la majoria d'elles relacionades amb el cas Petrobras.

En el cas de la sentència dictada ahir, Lula era acusat per la Fiscalia de corrupció passiva i rentat de diners per suposadament haver rebut 3,7 milions de reals (1,1 milions de dòlars) en suborns arran de contractes subscrits entre la constructora OAS i Petrobras. El pagament d'aquestes comissions s'hauria materialitzat en la reserva i reforma d'un apartament tríplex al balneari de Guarujá, al litoral de l'estat de Sao Paulo, i el pagament de l'emmagatzematge dels regals rebuts durant la seva gestió (2003-2010). L'immoble apareix en els registres com a propietat de la constructora OAS, una de les implicades en l'escàndol de Petrobras, però segons l'acusació el veritable amo seria Lula, qui ho hauria rebut en concepte de suborn, és a dir, a canvi de 'favors' fets des del poder a aquesta constructora.

Tot i la condemna, l'exmandatari encara podria aspirar a ser candidat per a les eleccions generals del 2018, la qual cosa només seria impedit si la sentència és ratificada en segona instància.

Lula apareix actualment com al líder més valorat en les enquestes i, tot i que encara no ho ha fet oficial, ha manifestat en repetides ocasions el seu desig de tornar a competir en uns comicis.

A més de les causes ja obertes, Lula podria arribar a ser investigat en sis processos més, segons va sol·licitar la Cort Suprema amb base a confessions fetes per exdirectius del grup Odebrecht, i també està esquitxat per revelacions d'executius del grup JBS. En aquest últim cas, pels testimonis donats pels propietaris d'aquesta empresa, la Fiscalia també ha presentat una denúncia formal per corrupció passiva contra l'actual mandatari, Michel Témer, qui podria ser desposseït del càrrec si el Congrés avala l'inici d'un judici penal.

La presidenta del Partit dels Treballadors (PT), Gleisi Hoffmann, va afirmar ahir que l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva ha estat condemnat «sense proves», el que va qualificar de «vergonyós».

Per la seva banda, el senador Lindbergh Farias, cap del grup del PT a la cambra alta, va sostenir que l'exmandatari és objecte d'una persecució política i va fer una crida a la militància per sortir en defensa de Lula, que va governar el Brasil entre 2003 i 2010 .

També es va pronunciar l'exmandatària brasilera Dilma Rousseff, que va afirmar ahir que el seu antecessor i padrí polític Luiz Inácio Lula da Silva, condemnat en primera instància a nou anys i mig de presó, és «innocent» i que «el poble el rescatarà el 2018».