Madrid recorda Miguel Ángel Blanco entre escridassades i sense pancarta

L'Ajuntament de Madrid va recordar el regidor d'Ermua Miguel Ángel Blanco al 20è aniversari del seu assassinat en un acte entre esbroncades a l'alcaldessa Manuela Carmena i amb múltiples personalitats després que pancarta que no es va penjar al Palau de Cibeles, com ahir va demanar Marimar Blanco. Entre crits de «fora, fora» i contínues interrupcions, tots els grups municipals del consistori madrileny van prendre la paraula en l'homenatge al regidor assassinat per ETA i en resposta a una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Aquest era el segon acte celebrat ahir entre esbroncades a Madrid després de l'organitzat pel PP municipal, al qual van acudir també la presidenta regional Cristina Cifuentes i Marimar Blanco, que va demanar que des de la seu del Consistori pengi una pancarta amb el rostre del seu germà i el lema «Madrid no t'oblida», fet que finalment no va passar.

«Qui escridassi s'està equivocant greument en aquest moment, el respecte en democràcia és essencial», va exclamar el portaveu del PP al consistori, José Luis Martínez-Almeida, que va agrair la convocatòria de l'acte a Carmena i va apel·lar a la unitat que fa 20 anys es va mostrar contra el terrorisme i que es va escenificar ahir a la capital.

Per la seva banda, la regidora madrilenya va agrair la presència diverses desenes de ciutadans, tant els «favorables a la seva persona», que li aplaudien, com els que no, i va recordar el regidor d'Ermua, l'assassinat del qual va qualificar de «terrible» per mostrar la «monstruositat» que una persona tregui la vida a una altra «empastifant» l'assassinat a la ideologia.

Després d'una pancarta que deia «En el 20è aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco, Madrid amb totes les víctimes del terrorisme», Carmena va cridar a recordar el regidor d'Ermua perquè «mai torni a passar que una persona que hauria d'estar aquí no hi sigui».

«El terrorisme ha tingut noms terribles d'ETA, que sabem quantíssimes víctimes, quantíssim dolor va causar aquesta falta d'humanitat, brutalitat i crueltat que van tenir aquestes persones que en un moment concret van ser capaços de disparar algú viu, ple de possibilitats», va exclamar l'alcaldessa.

«A Miguel Ángel no el van segrestar per ser regidor del Partit Popular, ni que hagués estat del PSOE (...) el van segrestar i assassinar per una senzilla raó: perquè volia viure en una societat lliure i democràtica (...) no sotmesa al jou totalitari i assassí d'ETA, i d'aquí no hem de desviar què significa Miguel Ángel Blanco i la seva família», va exclamar el popular Martínez-Almeida.