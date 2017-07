Mor l'exconseller de la Generalitat Joaquim Molins als 72 anys

L'exconseller de la Generalitat Joaquim Molins ha mort als 72 anys. Molins va ser diputat de CiU al Parlament i al Congrés i conseller de Comerç i Turisme i de Política Territorial i Obres Públiques en diversos governs de Jordi Pujol. El 1999 va deixar el càrrec de portaveu de CiU al Congrés dels Diputats per presentar-se com a candidat a l'alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals del juny d'aquell any. A través de Twitter la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha destacat Molins com un "home noble i generós amb el país". "Enyorarem el somriure, el mestratge, la veu forta i el caràcter afable d'en Joaquim Molins", ha dit.