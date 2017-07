El Parlament aprova per unanimitat la creació de la Renda Garantida de Ciutadania

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), una ajuda de 564 euros mensuals (que augmentarà de mica en mica fins arribar als 664 el 2020) i que substituirà la Renda Mínima d'Inserció (RMI) a partir del 15 de setembre, quan entri en vigor.

El nou subsidi el percebran les 29.000 persones que cobren l'RMI, així com totes aquelles persones que ho sol·licitin i compleixin els requisits: ser més gran de 23 anys, residir a Catalunya durant almenys dos anys, no tenir patrimoni més enllà de la primera residència i haver esgotat totes les prestacions possibles.

El portaveu de la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha tirat endavant la proposta, Diosdado Toledano, va assegurar que la renda garantida és «un avanç social» i un «autèntic salvavides» en un context econòmic «que mata», va dir parafrasejant el papa Francesc.

Les entitats socials, els sindicats i el tercer sector portaven perseguint la renda garantida des del 2006, quan es va recollir aquest dret en l'Estatut, i els diferents grups polítics hi treballaven des de fa més de tres anys. Toledano, que va recollir amb el grup promotor més de 121.000 firmes, demana que s'accelerin els procediments burocràtics per presentar una ILP, i reconeix que durant aquests anys de negociació totes les parts han fet «concessions».

L'RGC serà un dret subjectiu individual, no estarà subjecta a disponibilitats pressupostàries (el Govern haurà de reservar-li una partida obligatòriament), i es concedirà per silenci positiu, és a dir, si l'administració no respon en un termini de quatre mesos, es reconeixerà l'ajuda automàticament.

La Renda Garantida suposa una millora respecte a la PIRMI, que ara se situa en 426 euros mensuals, i que suposa una despesa pública de 177 milions d'euros, molt menys que la forquilla d'entre 500 i 600 milions que s'invertiran per a la Renda Garantida de Ciutadania. Totes les persones que rebin pensions inferiors a l'RGC de dependència, beques menjador, transport escolar o ajudes escolars, entre altres, rebran un complement fins arribar als 564 euros, igual que les famílies monoparentals que tinguin un sou inferior a l'RGC.