Puigdemont rellevarà entre dos i quatre consellers

El president català, Carles Puigdemont, ha anul·lat la seva agenda pública de demà per abordar imminents canvis en el seu Govern, que es podrien concretar demà mateix i que afectaria entre dos i quatres consellers, amb la probable sortida de l'executiu de la consellera de Presidència, Neus Munté.

Així ho han avançat a Efe fonts de la Generalitat, que apunten en aquest sentit que un dels noms més destacats que podrien saltar és la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, que segons les esmentades fonts seria revelada pel president de Junts pel Sí al Parlament, Jordi Turull.

El president de la Generalitat afronta així els canvis en el seu gabinet després d'haver-se reunit en les últimes hores al Parlament amb consellers del PDeCAT per conèixer el seu compromís amb el referèndum de l'1 d'octubre, entre el malestar intern que existeix al Consell Executiu pel grau d'implicació de cadascun dels seus membres.

Així, la consellera de Presidència, Neus Munté, la de Governació, Meritxell Borràs, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i el nou de Cultura, Lluís Puig, tots del PDeCAT, han desfilat avui pel despatx de Puigdemont al Parlament.

Puigdemont també s'ha reunitat amb la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal | ACN

En canvi, no s'ha vist entrar la consellera d'Educació, Meritxell Ruiz, clau en el referèndum però que, no obstant això, segons fonts sobiranistes, ja hauria traslladat al president els seus dubtes sobre l'1-0, igual que el secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana, pel que també podrien deixar l'executiu català.

Amb el conseller d'Interior, Jordi Jané, Puigdemont ja es va veure ahir en una reunió discreta de membres del Govern al Palau de la Generalitat, en la qual també hi era Santi Vila, segons fonts coneixedores de la trobada.

Jané, considerat de l'ala moderada del PDeCAT, també està entre els possibles canvis i sona per substituir-lo l'extinent d'alcalde de Barcelona Joaquim Forn. A la llista de possibles sortides també figura la consellera Meritxell Borràs.

En tot cas i segons les fonts consultades, la sortida més destacada de l'executiu català seria la de Neus Munté, les relacions de la qual amb Puigdemont s'haurien deteriorat en les últimes setmanes per les tensions derivades del procés sobiranista i el referèndum que el Govern vol celebrar de forma unilateral l'1 d'octubre.

En tot cas, el PDeCAT podria preservar així una de les seves millors peces, en un partit que no té encara candidat per a futures eleccions, ja que Puigdemont ja va dir que ell no repetiria després de rellevar un descavalcat Artur Mas pel seu pactes amb la CUP.



Mas creu que els canvis "són normals a tots els governs"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha anunciat que donarà "ple suport" als canvis que pugui fer el president Carles Puigdemont al Govern. Durant una visita a l'empresa Osonament, de Vic, Mas ha assegurat que "si es produís un canvi al Govern, us puc dir, com a president que he estat, que no seria excepcional i menys en el moment polític que estem vivint. Els canvis són normals, a tots els governs en algun moment n'hi ha hagut". En aquest sentit, Artur Mas ha conclòs que "faci el que faci el president Puigdemont, li donaré ple suport. I el partit que presideixo també".