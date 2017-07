El rei demana una solució per a Gibraltar

Durant la visita d'Estat dels reis d'Espanya al Regne Unit que va començar ahir i que es perllongarà fins divendres, Felip VI va fer un discurs conjunt a les dues Càmeres del Parlament on hi va incloure referències clares al conflicte de Gibraltar. Felip VI va expressar la seva confiança a través d'un diàleg necessari i amb l'esforç dels dos governs es podria avançar cap a solucions acceptables per a tots dos països, davant el qual ambdós van prometre redoblar la seva determinació per superar diferències. En el segon discurs pronunciat per un monarca espanyol davant el Parlament britànic, l'últim del qual va ser llegit fa 31 anys l'anterior rei Juan Carles II, Felipe VI va animar així mateix als dos Executius a seguir treballant perquè l'acord de sortida del Regne Unit de la UE garanteixi la «necessària confiança i certitud» als centenars de milers d'espanyols i britànics residents als respectius països.



Record als morts pels atemptats

Durant la seva intervenció en una sessió conjunta extraordinària de les dues Càmeres britàniques celebrada a la Royal Gallery del Palau de Westminster, llegida gairebé íntegrament en anglès, el rei va manifestar a més la seva solidaritat i la d'Espanya amb el poble britànic davant la «covarda violència terrorista», context en el qual va rendir tribut a l'espanyol Ignacio Echeverría, mort en l'atemptat que va tenir lloc aquest 3 de juny a Londres.

A part d'homenatjar a Echever ría, que segons va expressar el monarca, com molts altres va demostrar un «comportament exemplar i heroic» en els últims atemptats de Londres, d'on Felipe va elogiar la dignitat del poble del Regne Unit, així com la seva enteresa i fe en la victòria, que «faran prevaldre una vegada i una altra la llibertat sobre qualsevol forma d'extremisme o fanatisme que condueixi a la violència i l'extremisme».

«Vull dir-los que sempre comptaran amb l'afecte dels espanyols, saben bé que som els seus amics lleials i aliats», va recalcar el monarca, abans de subratllar que «cada miserable atac ens ataca a tots nosaltres, perquè les víctimes són de tots, perquè no té cap importància ni el seu origen, ni la raça, la religió o la seva condició».

Respecte a la decisió del Regne Unit d'abandonar la UE, que Espanya respecta «plenament», encara que li «pugui pesar», va posar en relleu que els governs espanyol i britànic hauran de «treballar intensament» per mantenir «i fins i tot millorar» l'entramat de relacions que han construït tots dos països dins del projecte europeu.

En referència a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, batejat pels anglesos com a Brexit, el monarca va afegir que calia «pensar especialment en els centenars de milers de britànics i espanyols residents als nostres respectius països». Aquests són uns ciutadans «que aspiren legítimament a una vida digna i segura per a ells i les seves famílies», va advertir el monarca.

No van faltar paraules d'elogi a Elisabet II, una «admirable reina», segons paraules de Felip VI, de la qual va enaltir el seu «patriotisme, sentit de la responsabilitat, amor al seu poble i permanent vocació de servei en benefici de tots els ciutadans britànics».



Vincles «extraordinaris»

Felip VI va recordar en aquest punt que Espanya i el Regne Unit són dues monarquies parlamentàries amb «un ferm compromís amb la pluralitat i la diversitat», que «enriqueixen» a les seves societats, i comparteixen igualment el «respecte a la sobirania nacional i a la legalitat». Així mateix el monarca va insistir en destacar els «vincles extraordinaris» que han unit i segueixen unint a les Corones espanyola i britànica, amb esments a Leonor de Castella, Catalina d'Aragó i el matrimoni entre Felipe II i la reina María Tudor, abans de concloure: «És per a mi un orgull ser descendent de la reina Victoria».

Després de destacar les «excel·lents relacions bilaterals», va destacar no solament el paper important que exerceixen les empreses espanyoles en diferents sectors del mercat britànic i les oportunitats existents per a elles en el sector de les infraestructures, sinó que també es va referir als «intensos intercanvis» intel·lectuals, científics, artístics, culturals i esportius que uneixen els dos països.

Forts aplaudiments dels parlamentaris van tancar la seva intervenció, que va reproduir les paraules pronunciades pel seu pare en el mateix lloc fa 31 anys, a l'abril de 1986: «som dues nacions les quals tot ens porta a la comprensió, el suport i a l'afecte».

La reina Isabel II va fer també lliurar a Felip VI de l'Ordre de la Lligacama ( Order of the Garten en anglès), la màxima distinció del Regne Unit i la més prestigiosa i antiga ordre dinàstica del món al costat de l'espanyola el Toisó d'Or.

Avui el rei participarà en un fòrum empresarial al qual hi aniran un centenar d'empreses espanyoles per buscar oportunitats comercials i d'inversió amb el Regne Unit.

L'agenda del viatge inclou una segona cita amb Carles d'Anglater ra i la duquessa de Cornualla, un esmorzar del rei amb la primera ministra britànica, Theresa May, a Downing Street i un sopar organitzat per l'alcalde de la City de Londres.