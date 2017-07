Santamaría augura que el referèndum «acabarà amb el Govern de la Generalitat»

La vicepresidenta de l'executiu espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que el referèndum «il·legal i divisiu» que vol convocar l'independentisme «amb el primer que acabarà és amb el Govern de la Generalitat».

Sáenz de Santamaría va fer aquesta consideració en declaracions als passadissos del Congrés davant la informació que publicava ahir el diari El País, en la qual s'assegura que el vicepresident català, Oriol Junqueras, ha rebutjat l'oferta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de coordinar les tasques per impulsar el referèndum que desitja celebrar l'1 d'octubre.



«Iniciativa il·legal»

«Quan un s'embarca en una iniciativa absolutament il·legal i divisiva, acaba dividint-se un mateix. La situació de la Generalitat –va afegir– és el símptoma d'un conjunt de persones que han decidit estimbar-se i que volen arrossegar la resta de la societat catalana a aquesta situació».

Per a la vicepresidenta del govern espanyol, si els representants de la Generalitat comencen a no estar convençuts d'aquest referèndum, el millor que podrien fer és reflexionar perquè això generaria molta tranquil·litat a Catalunya i permetria treballar en altres àmbits.

Segons el seu parer, hi ha molt que construir a Espanya i és el moment idoni per adoptar bones decisions per a tots. Per això ha lamentat que la Generalitat vagi «a la recerca de valents per no assumir la seva pròpia responsabilitat».

«Però un no pot excusar-se tota la vida darrere dels mitjans de comunicació, dels funcionaris o de la resta de partits sobre els quals la pressió és brutal», va afegir. La vicepresidenta considera que «això no dóna més de si» i l'entestament farà molt de mal, començant pel Govern de la Generalitat.

«Si el Govern de la Generalitat vol acabar com està acabant, és el seu problema. Però la societat catalana –va insistir– mereix tranquil·litat i assossec, i si no tenen consens entre ells mateixos, que deixin de dividir-la». També als passadissos del Congrés es va referir a la situació a Catalunya el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

En ser preguntat per si el referèndum es frenarà amb la Llei de Seguretat Ciutadana, Zoido va recalcar que la consulta sobiranista es vol aturar perquè «un referèndum unilateral és un referèndum il·legal». «Confio que sigui aturat pel tribunal competent, no per la Llei de Seguretat Ciutadana», va subratllar.



«Pujades de to»

El president del govern, Mariano Rajoy, va fer ahir una crida a la tranquil·litat davant l'impuls sobiranista a Catalunya i les «pujades de to» en les declaracions dels independentistes, a les quals va assegurar que l'Executiu «no contribuirà». «Ho dic a tothom: estiguin tranquils, el govern sap perfectament el que ha de fer i, per descomptat, no contribuirà a aquestes pujades de to de les declaracions que estan fent alguns», va afirmar Rajoy als passadissos del Congrés.

El govern va lamentar ahir que els independentistes catalans estiguin sotmetent a pressió des de fa temps, partits i institucions, perquè donin suport a les seves tesis.

Rajo va diferenciar entre l'actitud dels independentistes i la del govern d'Espanya, que «està molt tranquil».