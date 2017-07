Colau vol «un referèndum que uneixi i no divideixi la població»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reiterar ahir que està a favor de la celebració a Catalunya d'un referèndum «que sigui efectiu i vinculant» i que «uneixi i no divideixi la població».

En una entrevista a Onda Cero, Colau va insistir: «Volem un referèndum que uneixi i no divideixi la població, que sigui vinculant, que serveixi per a alguna cosa. I l'1 d'octubre no es donen les condicions perquè hi hagi un referèndum, però serà legítim que hi hagi una mobilització».

L'alcaldessa, que va recordar que «al marge del referèndum hi ha altres assumptes a Barcelona que també cal resoldre», va reconèixer la complexitat de la qüestió i va dir que «intentar resoldre com alguna cosa senzilla una cosa que no ho és, és un error».

Colau va opinar que és «normal tenir dubtes» i que «el missatge del 'no' del PP ha estat una fàbrica d'independentistes».