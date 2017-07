Europa rebaixa de 24 a 3 milions d'euros la multa de l'estiba

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va imposar ahir a Espanya una multa de 3 milions d'euros per retardar dos anys i mig a liberalitzar el sector de l'estiba, el que suposa una rebaixa de més de 21 milions d'euros sobre la sanció esperada. Els magistrats argumenten la sanció inferior perquè «s'han de tenir en compte totes les circumstàncies de l'incompliment que se li imputa i, en particular, la durada i la gravetat de la infracció». El TJUE no accepta l'argument de Madrid que el retard en l'incompliment obeís a «dificultats internes relacionades amb la dissolució del Parlament nacional, amb el fet que el govern es trobés en funcions i amb la celebració de noves eleccions». Però sí que valoren que «Espanya ha demostrat bona fe, en particular cooperant estretament amb la CE durant el procediment administratiu previ».