Macron i Trump aposten per la sintonia en la seva nova trobada a París

El president de França, Emmanuel Macron, i el dels EUA, Donald Trump, van mostrar ahir una imatge de sintonia en la primera jornada del mandatari nord-americà a París, en què davant de les seves diferències van apostar pel treball conjunt en els grans desafiaments en l'àmbit internacional.

Després d'una cerimònia de recepció amb honors militars a els Invàlids i d'una reunió bilateral al Palau de l'Elisi, seu de la presidència francesa, els dos van expressar davant la premsa la seva voluntat que les seves divergències en temes com el mediambiental no frenin la seva necessària cooperació. «Els desacords no es poden comparar amb el que ens uneix», va dir Trump, que va subratllar que la relació entre tots dos, marcada públicament per un tens encaixada de mans en la seva primera trobada bilateral el maig passat a Brussel·les, és «molt bona».

La lluita contra el terrorisme, la seguretat, el comerç o la necessitat d'assolir una estabilitat a l'Orient Mitjà van protagonitzar la reunió a l'Elisi. L'Acord de París, del qual Trump va retirar als EUA el juny passat, va acaparar part del protagonisme i va deixar entreveure un possible canvi de rumb per part del president nord-americà. «Cal deixar que els EUA treballin en el seu full de ruta i seguir parlant», va dir Macron, mentre que Trump va assenyalar que «alguna cosa podria passar» sobre la postura nord-americana sobre la qüestió. D'altra banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va acceptar ahir diverses de les idees d'Emmanuel Macron, per avançar en la integració de la zona euro, començant per un pressupost comú i un ministre de Finances, però va dir que cal esperar a les eleccions que se celebraran el setembre al seu país. Merkel, que va presidir amb Macron a París un consell de ministres bilateral, va recordar que algunes d'aquestes reformes hauran de ser consultades amb el Parlament alemany.