Mor en captivitat el Nobel de la pau i dissident Liu Xiaobo d'un càncer de fetge

L'intel·lectual i Nobel de la Pau xinès, Liu Xiaobo, va morir ahir a causa d'una «fallada multiorgànica» mentre estava custodiat en un hospital del nord de la Xina, després d'haver estat recentment excarcerat per un càncer de fetge terminal, segons va anunciar un comunicat oficial.

Liu, a qui no se li va permetre buscar ajuda mèdica a l'estranger, va morir als 61 anys després de passar els gairebé nou últims anys a la presó, on va rebre el premi Nobel l'any 2010 per la seva persistent lluita per la democratització de Xina. Des de llavors, es van succeir les peticions d'amics, organitzacions de drets humans i països perquè el govern xinès permetés a Liu sortir a l'estranger a rebre ajuda mèdica, la qual cosa va ser ignorat per Pequín, que ho va considerar una ingerència en els seus assumptes interns i els seus procediments legals.

Davant la pressió internacional, les autoritats van anunciar el passat dia 5 que permetrien que especialistes estrangers, en concret dels Estats Units i Alemanya, viatgessin a la Xina per ajudar a l'equip mèdic local. Els metges estrangers van coincidir en el pronòstic dels especialistes xinesos.