El Parlament valida el decret per fer eleccions a les cambres

El ple de Parlament va validar ahir per unanimitat el decret llei de mesures urgents per a la celebració d'eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern. El decret adapta la legislació sobre els processos electorals de les cambres catalanes perquè puguin iniciar-se a partir del 2 d'octubre, tal com ha definit l'Estat. El decret estableix que els plens han de tenir entre deu i seixanta vocals, dels quals almenys dos terços s'han d'elegir per sufragi directe entre els representants dels diversos sectors econòmics, el 10 per cent corresponen a propostes de les organitzacions empresarials més representatives i la resta, a les de les empreses amb més aportació voluntària a la cambra. El text també redueix de tres a dos el màxim de mandats consecutius dels presidents.