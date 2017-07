Sánchez i Iceta acorden avui el pla d'actuació per respondre al referèndum

Els socialistes Pedro Sánchez i Miquel Iceta acorden avui un pla d'actuació conjunt amb el qual respondre políticament al referèndum de l'1 d'octubre, a la reunió de treball que les executives del PSOE i el PSC compartiran a Barcelona.

De la reunió, que se celebra la vigília de la proclamació d'Iceta com a candidat a la presidència de la Generalitat, sortirà un paquet de propostes que després els socialistes presentaran a la resta de partits. En elles van estar treballant durant les últimes setmanes representants del PSOE i el PSC, amb la diputada nacional per Barcelona Meritxell Batet com l'en-carregada pels socialistes catalans de pilotar a Madrid l'articulació del document. Aquest consistirà en una llista d'actuacions que servirien per «generar un autèntic diàleg de les forces polítiques espanyoles amb la Generalitat i els partits de Catalunya», segons va avançar dilluns la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.