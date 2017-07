Els tresorers del PP neguen al Congrés l'existència d'una «caixa B» al partit

Els tresorers del PP que van comparèixer ahir davant la comissió d'investigació del Congrés sobre el suposat finançament il·legal del partit van negar l'existència d'una «caixa B», en una mateixa jornada en què els grups de l'oposició van plantar el PP a la comissió «paral·lela» creada al Senat.

Els portaveus de PSOE, Units Podem i Ciutadans a la cambra alta van justificar la seva actitud en protesta pel programa «sectari, manipulador i viciat» aprovat pel PP per a la comissió gràcies a la seva majoria absoluta al Senat i van abandonar la sessió en la qual ahir compareixien els seus tres tresorers.

No hi ha haver «plantada» al Congrés, on van comparèixer l'actual tresorera del PP, Carmen Navarro, i dos antics responsables de finances del partit en diferents etapes, Rosendo Naseiro i Ángel Sanchís.

Naseiro, de 82 anys i que va dir tenir algunes dificultats per escoltar les preguntes dels diputats, va garantir que «mai» ha tingut constància d'una «caixa B» al partit tot i que sí que en alguna ocasió anava a un míting i rebia algun «taló» que després lliurava a Manuel Fraga, cosa no il·legal llavors. «Diuen que existia la caixa B, no la vaig veure mai», va dir Naseiro, que va reconèixer que tampoc es recorda d'haver tingut cap compte a Suïssa.

L'extresorer, que es va embrancar en una tensa picabaralla amb el portaveu de Ciutadans Toni Cantó, que li va retreure la seva «sordesa selectiva», va criticar que els diputats li preguntessin coses de fa 30 anys que a més van ser «molt ben aparcades» pel Tribunal Suprem en el seu moment.

Àngel Sanchís, tresorer d'Aliança Popular i en els primers temps del PP, va admetre que creu «tot el que digui» Luis Bárcenas, perquè el coneix «des de fa temps» i li mereix «tot el respecte». Va deixar clar que mai li va explicar que hi hagués una comptabilitat paral·lela al PP i que es va quedar «molt sorprès» quan es va conèixer aquest assumpte, el que va recriminar al mateix Bárcenas després de la seva sortida de la presó.

Sobre el finançament del partit, va remarcar que no es pot jutjar amb les lleis actuals pràctiques de fa 40 anys que no eren en absolut il·legals i va explicar que en els primers anys es pagaven les despeses del partit amb les aportacions d'«amics» seus i del president fundador, Manuel Fraga, perquè llavors, amb nou diputats, estaven «gairebé en la indigència».



Gestionar el present

Per la seva banda, l'actual tresorera del PP, Carmen Navarro, va garantir que des del seu lloc mai ha incorregut en responsabilitats penals. Tot i això, va refusar respondre a les preguntes sobre la suposada destrucció dels discos durs dels ordinadors de Bárcenas per «respecte» a la investigació judicial, com tampoc va voler parlar de la tresoreria del partit prèvia a la seva arribada.

Va deixar clar que va ser nomenada «per gestionar el present» i «no per investigar el passat», cosa que no va fer «mai». Paraules que no van satisfer el diputat socialista Artemi Rallo qui, brandant un disc dur, va dir que representava la ràbia i la desesperació» del PP en veure descobert en aquesta «gran estafa democràtica el finançament il·legal».

Navarro va negar també que al PP hi hagi «sobresous» de cap tipus, sinó abonaments a determinats càrrecs del partit –que no va voler revelar perquè aquesta informació excedeix l'objecte de la comissió– com a compensació per la seva dedicació al PP i per «despeses de representació». Tots aquests abonaments consten en la comptabilitat del partit i tributen el seu corresponent IRPF, ha remarcat.

Per contra i a preguntes del PP, Navarro va considerar que els microcrèdits i el «crowfunding», sistemes habituals utilitzats per Podem per finançar les seves campanyes, són «si més no alegals». Just el que pensa el PP, que en la comissió d'investigació sobre les finances de tots els partits que es va celebrar amb la seva única presència al Senat, va denunciar irregularitats en les finances de Podem, Ciutadans i el PSOE.