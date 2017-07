El Govern constitueix la Taula estratègica de les estacions de muntanya

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit aquest dimarts la creació de la Taula estratègica de les estacions de muntanya amb l'objectiu d'establir un marc de cooperació estable entre els actors públics i privats implicats en el funcionament, manteniment i desenvolupament d'aquestes estacions. Així mateix, analitzarà el posicionament del sector de la neu i les activitats de muntanya a les 10 estacions d'esquí alpí i 6 estacions d'esquí nòrdic existents, amb la finalitat de coordinar les accions de promoció institucional i maximitzar la seva eficàcia comunicativa. Un dels primer objectius serà la redacció d'un Llibre Blanc sobre les estacions de muntanya a Catalunya que proposi una política governamental tant a curt com a llarg termini.

Les estacions d'esquí i de muntanya generen un impacte directe territorial de 250 milions d'euros, segons fonts del sector, més un impacte indirecte i induït a les comarques de muntanya que pot arribar als 500 milions. Per cada lloc de treball que es crea en una estació amb remuntadors, se'n poden arribar a crear 5 a la comarca i a l'entorn de la muntanya. Un dels objectius de la Taula i els seus grups de treball serà delimitar exactament aquesta generació de riquesa i ocupació a les comarques de muntanya.

Durant la reunió s'ha acordat la constitució de quatre grups de treball: el de promoció del turisme de neu i de muntanya; el d'ordenació del territori, polítiques ambientals i medi natural i canvi climàtic; el d'infraestructures, accessos a les estacions i mobilitat, i el d'esquí nòrdic.

Entre les polítiques de la Taula hi haurà la de coordinar la participació dels departaments de la Generalitat a les estacions d'esquí i muntanya, conjuntament amb altres organismes i entitats implicades, siguin públiques, locals o privades. Així com, analitzar la situació especifica del sector de la neu i les estacions de muntanya, com també el seu impacte econòmic, social i territorial i proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d'acció a curt termini, serà una de les polítiques que la Taula haurà de dur a terme. Per complir amb aquest objectiu, s'ha encarregat la realització d'una enquesta de percepció entre els usuaris de les estacions.

La Taula estratègica s'encarregarà també d'analitzar i col·laborar en la tramitació de plans, permisos i avaluacions ambientals de les estacions de muntanya compatibles amb al seu entorn natural, com també els efectes del canvi climàtic sobre el turisme de neu i les activitats de muntanya i les mesures més adients d'adaptació a aquests canvis.

Participar en l'elaboració de projectes i ajudes, tant en la millora de les infraestructures de mobilitat a mitja i llarga distancia, com en la millora i manteniment dels accessos locals pel que fa a la seva viabilitat hivernal i a la mobilitat, és una de les línies que s'ha marcat la Taula. Informar de la proposta de campanyes de promoció institucional i programes d'inversió i ajuts a les estacions de muntanya, com també ser informats del grau d'execució de les accions i programes duts a terme amb anterioritat, està dins dels plans de la Taula.

La Taula estarà presidida, alternativament, pels consellers de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Ocupació. La resta de membres són els secretaris d'Infraestructures i Mobilitat, d'Empresa i Competitivitat i de l'Esport; els delegats del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, a la Catalunya Central i a Girona; els directors generals d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de Polítiques de Muntanya, d'Infraestructures de Mobilitat, de Transports i Mobilitat, d'Educació Infantil i Primària, de Turisme, de Polítiques Ambientals i Medi Natural, de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi; els directors de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Agència Catalana de Turisme, de la Televisió de Catalunya, de Catalunya Radio i de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

Igualment en formen part els presidents de les diputacions de Lleida, de Girona i de Barcelona; els dels consells comarcals del Ripollès, de la Cerdanya, del Berguedà, del Solsonès, de l'Alt Urgell, de l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà; el Síndic d'Aran; el president de l'Associació catalana de estacions de muntanya; el director de l'Associació catalana de estacions de muntanya; i un representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per les estacions públiques; un altre de l'estació publico-privada Actius de Muntanya; un per cadascuna de les estacions privades: Baqueira Beret, Masella i Port del Compte; de l'estació municipal de Tavascan; de l'estació d'esquí nòrdic d'Aransa; el president de la Mancomunitat de Municipis de Promoció de l'Esquí Nòrdic, i el director de Tot Nòrdic.

Durant la reunió d'aquest dijous, s'ha acordat ampliar els membres de la Taula amb els 16 alcaldes dels municipis que tenen una estació d'esquí al seu terme, així com amb els representants de la Federació Catalana d'Esports d'hivern (FCEH) i de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).