Quines preguntes haurà de respondre Rajoy?

El president del govern, Mariano Rajoy, s'unirà demà, en qualitat de testimoni, a la llista de les més de 300 persones citades pel tribunal per oferir la seva declaració, a banda dels 37 encausats i els dos partícips a títol lucratiu, Ana Mato i el propi Partit Popular, dins de la trama Gürtel. Així, avui serà el dia en què el cap de l'Executiu s'asseurà al banc per intentar aportar una mica de llum a una sèrie de qüestions sobre el finançament del partit i les seves campanyes electorals entre els anys 1999 i 2005.

Els principals focus d'interès se centraran en conèixer els secrets de si es cobraven comissions a empresaris a canvi de posteriors adjudicacions, si la destinació d'aquestes comissions era la 'caixa B' del partit i si aquests diners es feia servir després com a dopatge electoral per finançar campanyes, en concret les de les municipals de Majadahonda i Pozuelo d'Alarcón, fonamental per elaborar el trencaclosques.

L'existència de la 'caixa B' ja ha estat acreditada pels jutges instructors. Pablo Ruz va estimar la seva quantia en una mica més de 7 milions d'euros en el període comprès entre 1990 i 2008, tot i que persones pròximes al cas asseguren que la xifra era molt més elevada.

Tot això tenint en compte que abans que Rajoy ja han estat cridats a declarar altres exdirigents populars com Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja o l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, o l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que va anar als jutjats l'abril passat.

Però, exactament quines preguntes li faran els magistrats Ángel Hurtado, Julio de Diego i José Ricardo de Prada a Mariano Rajoy?



Coneixia el que feia Bárcenas?

En entrevistes i mitjans de comunicació, persones que es trobaven dins del partit o de la trama en aquell moment, com Pablo Crespo, han assegurat que era bastant complicat que Mariano Rajoy no fos conscient dels moviments de Bárcenas, ja que va ser vicepresident del Govern des de 2000 fins a 2003, i president de la formació des de 2004 fins a l'actualitat.

Luis Bárcenas, per la seva banda, ha estat l'únic, fins a la data, que ha esmentat el president del Govern en els judicis. L'extresorer del PP va assenyalar que va ser Rajoy qui va donar l'ordre a l'any 2003 de "trencar" amb les empreses de Gürtel que operaven sota al paraigua de Francisco Correa.



Era conscient de la trama i no la va denunciar?

Segons Bárcenas, en les declaracions esmentades ateriormente, el qual va advertir a Rajoy que Correa estava utilitzant el nom del partit per a les seves activitats il·lícita ser el gendre d'un empresari donant a la 'caixa B' del PP, Joaquín Molpeceres. Més enllà de denunciar aquest empresari, va seguir comptant amb els seus serveis per al PP de Madrid i València.



Sabia de la contractació d'Orange Market, marca de la Gürtel?

També va ser Bárcenas el qual va tornar a assenyalar amb el dit al president del Govern en el moment que va donar a conèixer que Orange Market, una empresa de la branca valenciana de la Gürtel, va organitzar part del congrés nacional que va suposar la reelecció de Rajoy com a president del partit en 2008, quatre anys després que, suposadament, els populars deixessin de comptar amb la trama i amb el vistiplau d'Ángel Acebes, en aquells dies secretari general.

Si va veure a Francisco Correa acudir Gènova amb els milions de la trama del 3% de Bárcenas, si sabia que empresaris, com Alfonso García Pozuelo, havien donat diners per als "organismes centrals" o si coneixia el fet que l'extresorer Álvaro Lapuerta va trucar al Consistori en 2001 per demanar que contractessin a empreses donants a la 'caixa b' poden ser altres tres preguntes per al president en la seva declaració.