Segon dia de cues a l'aeroport del Prat per passar els controls de seguretat

Les cues per creuar els controls de seguretat a l'Aeroport del Prat s'han tornat a repetir des d'aquest dimarts a la matinada a l'Aeroport del Prat després que ahir es visqués una situació similar arran del conflicte laboral que mantenen els treballadors de l'empresa concessionària, Eulen, amb la direcció per la càrrega de feina i la manca de plantilla.

Tot i així, segons fonts d'Aena han explicat que al voltant de dos quarts de vuit del matí la situació s'ha anat normalitzant i han precisat que totes les infraestructures de l'aeroport funcionen a ple rendiment i que el seu personal tracta de reorganitzar les cues quan és necessari. Les acumulacions de passatgers als controls de seguretat coincideixen amb la sortida de molts viatgers als seus destins de vacances. Per aquest dimarts, es preveuen més d'un miler d'operacions, una xifra normal en un dia d'estiu, segons Aena.

En diversos trams de la jornada d'ahir, els viatgers van haver de fer front a llargues cues per creuar els controls de seguretat i accedir a la zona d'embarcament, que segons fonts dels treballadors d'Eulen van superar l'hora i mitja, mentre que segons Aena va registrar un ppic màxim d'espera de 43 minuts. Com a rerefons, hi ha el conflicte entre els agents de seguretat, que denuncien les condicions de treball i la manca de recursos, i la direcció, a més de la vaga que han convocat per al pròxim 4 d'agost. De fet, aquest dimarts hi ha una reunió de mediació entre les dues parts en què els treballadors també presentaran la seva proposta de serveis mínims.

Segons va explicar aquest dilluns una de les treballadores de l'empresa Eulen, Purificación Infante, el dia abans es va començar a complir el 100% de la normativa, tal com s'ha fet fins ara –precisa- però amb el temps que es requereix per fer els controls. Infante va denunciar la "manca de personal" i les condicions de treball que han de suportar els agents, ja que l'empresa els exigeix "pressa" perquè no es registrin cues als controls davant el risc de ser sancionats per Aena.

Per exemple, va afegir, la manca de personal els impedeix poder fer descansos, fer una parada per dinar o sopar, poder anar al lavabo o haver d'aturar els controls si en un determinat moment falta un o una agent per fer els escorcolls, ja que els treballadors no disposen de relleus i en cada unitat hi ha d'haver almenys un home i una dona per si cal fer escorcolls als passatgers.