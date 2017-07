Espanya només ha reubicat el 12% dels refugiats als quals s'ha compromès

La Comissió Europea ha publicat aquest dimecres un informe que indica que Espanya només ha reubicat el 12% dels refugiats procedents de Grècia i d´Itàlia als quals s´havia compromès amb Brussel·les. De les 9.323 persones que haurien d´haver arribat el pròxim setembre, només 1.093 són actualment a territori espanyol. Si el govern espanyol vol complir amb la quota acordada, hauria de reubicar 8.230 persones en només dos mesos. El cas espanyol, però, no és una excepció. Els estats de la UE només han reubicat el 16% dels refugiats als quals s´havien compromès. Si volen complir els seus compromisos, encara haurien de reubicar en el seu territori 73.579 sol·licitants d´asil. El termini fixat per Brussel·les per reubicar un total de 160.000 refugiats a territori europeu finalitza el pròxim 26 de setembre.

Actualment, el nombre de persones reubicades des de territori europeu és de 24.676. D´aquestes, 16.803 són procedents de Grècia i 7.873 d´Itàlia. L´objectiu fixat per la UE, la xifra de 160.000 persones, també hauria d'incloure els refugiats que s'acullen directament des de camps de fora de la UE, i dels quals Espanya només n'ha acollit 631.

La CE ha instat els estats a "accelerar les reubicacions" i ha recordat que encara hi ha milers de persones "esperant". Malgrat les xifres, el comissari d´Immigració, Dimitris Avramopoulos, ha afirmat que el projecte continua sent "viable" i que l´objectiu de la UE és que les persones elegibles siguin "reubicades d´aquí al setembre".

Si bé és cert que les reubicacions han augmentat en els darrers mesos, si es manté el ritme actual no s´assoliran les xifres acordades el setembre del 2015 entre els 28. És per aquest motiu que Avramopoulos ha afirmat que les obligacions adquirides pels estats es mantenen més enllà del termini acordat. "Les obligacions legals dels estats membres pel que fa a les reubicacions no s´acaba el pròxim setembre", ha dit el comissari d´Immigració.



Procediments d´infracció



Després que la CE obrís el passat mes de juny un procediment d´infracció a la República Txeca, Polònia i Hongria per no reubicar cap refugiat, Brussel·les ha anunciat aquest dimecres que passa a la següent fase del procediment. La CE ha argumentat que ni Hongria ni Polònia han reubicat cap refugiat i que la República Txeca tampoc no ho ha fet des de l´agost del 2016.

La segona fase del procediment d´infracció consisteix en una petició formal per complir amb la legislació de la UE i demana a aquests tres estats que informin la CE de les mesures que ha pres per complir amb aquesta legislació en el període de temps especificat. Les autoritats txeques, poloneses i hongareses tenen un mes per respondre-hi. En cas que no ho facin o que els arguments no siguin acceptats, Brussel·les denunciarà aquests tres estats davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Malgrat l´incompliment generalitzat, Malta, Letònia i Noruega han assolit els seus compromisos pel que fa als refugiats procedents de Grècia. Suècia, destaca la CE, també n´ha reubicat el 60%. La majoria dels estats membres, però, estan lluny d´assolir la quota a la qual es van comprometre. "Si mirem els resultats aconseguits, una cosa és clara: la reubicació funciona si existeix voluntat política", ha dit Avramopoulos.