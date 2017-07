El Govern denunciarà la Guàrdia Civil i el jutge per "vulneració dels drets"

El Govern de la Generalitat denunciarà el jutge i la Guàrdia Civil, que han citat i interrogat aquest dimecres el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin. El conseller i portaveu del Govern, Jordi Turull, ho ha explicat tot detallant que ha donat ordres als serveis jurídics centrals –que depenen del seu departament- perquè interposin la denúncia per haver-se "vulnerat els drets" de Nin. Segons Turull, l'han citat com a testimoni en la causa del 'cas Vidal' però per "haver estat qui va signar l'ordre de compra del domini web PacteNacionalPelReferendum.cat. El conseller de la Presidència, però, assegura que a mig interrogatori de la Guàrdia Civil li han comunicat que passava a tenir la condició "d'investigat policial per sedició i han seguit fent-li preguntes sense el seu advocat". Per al conseller, això i "que es vegi immers en tota una causa que no té res a veure amb la compra del domini web" suposa una clara "vulneració dels seus drets" i demostra que s'ha iniciat "una causa general" contra els partidaris del referèndum. Turull, a més, ha avisat que el Govern "defensarà responsables polítics i servidors públics" igualment amb més denúncies si es segueix amb aquest tipus de citacions i accions policials i judicials.