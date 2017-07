La lluita d'un mallorquí contra les burilles a terra

"La primera deixalla que es pot veure a terra de Palma o de Barcelona són les burilles dels cigars", assegura Miquel Garau, el fundador del moviment 'No més burilles al terra' que lluita contra aquest problema, que indica que aquests restes signifiquen un 30% de la brutícia dels carrers.

Garau és un entrenador mallorquí de 32 anys que actualment treballa a Barcelona i està molt interessat pel coaching mediambiental. Porta molt de temps vivint la Ciutat Comtal i el passat mes d'octubre va decidir que no tenia per què haver d'aguantar el gran nombre de burilles que es poden observar al terra de la capital catalana. Així, va muntar aquesta plataforma per acabar amb la presència de les restes dels cigars.

"La qüestió és que les burilles no són només brutícia, també són un problema mediambiental", explica el fundador del moviment. El tipus de material de què estan fets els filtres sumat a totes les substàncies del tabac provoquen que "siguin molt tòxiques, més que el plàstic, per exemple". Aquestes dades ho demostren: una sola burilla és capaç de contaminar fins a 50 litres d'aigua dolça o 10 litres d'aigua salada.