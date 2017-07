El Parlament aprova la reforma per facilitar la ruptura exprés

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres, amb el vot de JxSí i la CUP, la reforma del Reglament de la cambra que habilita la possibilitat que els grups parlamentaris tramitin proposicions de lleis per lectura única. Després de les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries, però, l´article inclou que les lleis han de complir els supòsits de simplicitat o naturalesa, limitant així els casos en que es pot fer servir. L´oposició ha votat en bloc contra la reforma apel·lant a l´ús que asseguren que els sobiranistes en volen fer. Cs, PSC, PPC i CSQP han demanat als independentistes que no s´utilitzi la lectura única per tramitar la llei del referèndum i la de transitorietat. De fet, PSC i CSQP s´han abstingut en el punt referent a la lectura única després de la modificació que ha introduït JxSí assegurant que així s´esbaixen els dubtes que manifestava el Consell de Garanties Estatutàries sobre la seva constitucionalitat, mentre que Cs i PPC han votat en contra també.

La reforma del Reglament ha arribat a la seva aprovació al ple precedida d´una gran polèmica entre els grups independentistes i els no sobiranistes per la possibilitat que la lectura única es pugui fer servir per tramitar les lleis del referèndum i de transitorietat. Des de l´oposició asseguren que això no podria fer-se perquè resultaria inconstitucional i antiestatutari, mentre que la majoria que suporta el Govern –favorable a la reforma- asseguren que el reglament aprovat ara permet la possibilitat si s´entén que els supòsits habilitats inclouen aquestes lleis. Durant el debat previ a la votació, els arguments d´uns i altres s´han reproduït de nou.

Així, des de JxSí, el diputat Roger Torrent ha insistit que la reforma del Reglament aprovada "és perfectament estatutària i perfectament constitucional, inclòs l´article de la lectura única". Però per a Torrent, a l´oposició "això els hi és igual, els importa molt poc tirant a gens". "El contingut de la reforma els dona igual, se´ls en fot. El que els preocupa i de veritat els fa por és el prejudici que tenen pel que pot servir aquesta reforma", ha dit. Ena quest sentit, el diputat de JxSí ha considerat que això demostra que els grups de l´oposició "tenen por del que els catalans puguin votar i tenen l´obsessió d´impedir les urnes". "Siguin valents i diguin que el que els fa por és la democràcia", ha sentenciat. A més, ha considerat "cínic" que s´acusi JxSí i la CUP "de passar-se de frenada" per aquesta reforma "mentre, justament avui alguns càrrecs del Govern han declarat davant la policia i se´ls han imputat delictes relacionats amb posar urnes i amb la democràcia". "No es pot ser equidistant quan passa això. O s´està amb la democràcia o amb la policia", ha dit dirigint-se especialment a CSQP.

Des de la CUP, la diputada Anna Gabriel ja fet encara una defensa més aferrissada de la reforma. "Cs, PSC, PPC i CSQP plantegeu un respecte absolut a la legislació vigent perquè dieu tot el que surti d´això és de cop d´estat en amunt. Però si la legislació vigent no reconeix el dret a l´autodeterminació s´ha de canviar, i si no es pot canviar, s´ha de desvorar", ha dit, defensant que "si la reforma ajuda a autodeterminar-nos, la CUP hi dona suport". "No veieu que no és coherent reclamar drets de les minories parlamentàries i girar l´esquena als drets dels pobles? Que no veieu que no s´aguanta el vostre discurs, que és d´una curtesa de mires absoluta?", ha sentenciat.

En nom de Cs, José María Espejo-Saavedra, ha reclamat a JxSí que sigui "valent" i digui clarament que aquesta reforma del Parlament servirà per aprovar per lectura única les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, "deixant cinc minuts a l'oposició" i convertint la cambra catalana en una "assemblea populista". "Vostès per sobre de tot volen la independència i la resta, els drets dels diputats, les normes, les lleis, el Consell de Garanties Estatutàries no els importen", ha conclòs. Espejo-Saavedra ha constatat que els independentistes tenen "por" a l'oposició, i per això impulsen un reglament "per tapar-li la boca, per emmordassar-la", en el que ha qualificat de "tupinada".

Des del PSC, Ferran Pedret ha rebutjat que JxSí i la CUP hagin plantejat aquesta reforma per garantir que els grups també puguin demanar la lectura única per a les seves proposicions i ha assegurat que el que hi ha darrera és l'"intent d'alterar de forma substancial" la participació a la cambra catalana i "suprimir tots els tràmits possibles" per aconseguir que les lleis de desconnexió poguessin passar de manera "clara i fina i sense que ningú pogués dir ni ase ni bèstia". Pedret ho ha considerat un "atropellament" i ha afirmat que amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries a la mà queda clar que aquestes lleis no es poden tramitar així. "Ho volen fer servir per quelcom pel que no es pot fer servir", ha manifestat.

El portaveu de CSQP al Parlament, Joan Coscubiela, ha demanat a JxSí i a la CUP que no utilitzin la lectura única per aprovar la llei de referèndums, "que ja té greus dèficits democràtics" i que si s'aprova per aquest mètode "encara soscavarà més la seva legitimitat democràtica". "Si fan això, estaran tirant pedres sobre la teulada del referèndum, perquè li trauran suport social i legitimitat democràtica. Pensin una mica abans de fer aquesta trastada", ha reclamat. Coscubiela ha lamentat que els independentistes "continuïn amb la seva piconadora de trepitjar els drets democràtics dels que no pensen com ells" tot i els posicionaments de l'oposició, dels lletrats del Parlament i del Consell de Garanties Estatutàries. I a més, ha criticat que ho facin simplement "sustentant aquesta actitud antidemocràtica en l'argument que això o pitjor és el que fa el PP a Espanya". "Segons vostès, com que el PP abusa de la lectura única i trepitja els drets democràtics, aquí es té dret a fer el mateix", ha lamentat.

En nom del PPC, Alejandro Fernández ha defensat també que el dictamen del CGE no permet que les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica es puguin tramitar per lectura única i ha demanat al Govern que tingui la "valentia" de dir si ho intentaran. Ha afegit que ho haurien d'explicar obertament "per transparència, democràcia, decència política i personal". El popular ha assegurat també que el que pretenen fer JxSí i la CUP "no cap en cap democràcia del món" s'ha mostrat convençut que "no acceptarien el resultat d'un referèndum" on el resultat fos negatiu perquè ha assegurat que volen aconseguir la independència "a les braves".