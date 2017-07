El PSOE demana la dimissió de Rajoy i Podem vol que comparegui al Congrés

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que presenti la seva dimissió davant del rei aquest mateix dimecres. Al·lega que amb la declaració com a testimoni per donar explicacions sobre la trama corrupta de la Gürtel ha danyat la imatge internacional d'Espanya i ha fet que "la corrupció arribi fins a la presidència del govern".

Sánchez considera que Rajoy s'està "protegint a sí mateix des de la presidència" i li ha demanat que plegui. "La imatge del president declarant davant dels jutges quedarà a la retina de tots els espanyols i resumeix sis anys de govern irresponsable amb la corrupció", ha manifestat Sánchez. Per al secretari del PSOE, el d'avui és un "dia negre" per a la democràcia de l'estat espanyol.

Iglesias vol que Rajoy comparegui al Congrés

Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, parlarà avui mateix amb Pedro Sánchez per intentar forçar un ple extraordinari del Congrés en què el president del govern, Mariano Rajoy, rendeixi comptes de la seva declaració com a testimoni en el judici pel cas Gürtel. En una roda de premsa al Congrés, Iglesias ha apostat per mantenir les vies de col·laboració amb el PSOE per desallotjar al PP i Rajoy del govern d'Espanya, més després de la compareixença del president davant l'Audiència Nacional que ha qualificat de "vergonya" al veure un president del govern declarant en un judici per "el finançament il·legal del seu partit", pel seu "to de impertinència i xuleria" davant el tribunal i pels "privilegis" dels que, al seu parer, ha gaudit i que no rep "qualsevol ciutadà".

Iglesias també ha criticat que Rajoy hagi entrat per "la porta de darrere" a l'Audiència Nacional i que hagi tingut l'ajuda de l'advocat de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, demostrant en la seva opinió "un pacte de silenci entre corruptes". I "vergonya" també -ha insistit- per saber que Rajoy va enviar un SMS al Bárcenas quan ja coneixia que tenia un compte a Suïssa. "Només hi ha dues conclusions possibles. O Rajoy està mentint per protegir al PP, el que va contra dels interessos d'Espanya, o és un home enormement negligent", ha afirmat Iglesias.

Per tot això, el secretari general de Podem ha anunciat que avui mateix trucarà al líder del PSOE, Pedro Sánchez, per plantejar-li forçar una compareixença de Rajoy en un ple extraordinari i que expliqui "les contradiccions" que s'han vist avui al judici. Segons Iglesias, ja no té sentit demanar a Rajoy que dimiteixi perquè "no dimitirà" i "això només se soluciona fent fora el PP del govern", objectiu per al qual intentarà recollir el suport dels socialistes.