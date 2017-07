Rajoy 'desconeixia' si hi havia caixa B al PP i diu que mai s'ha ocupat dels comptes

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha declarat que "desconeixia" l'existència d'una caixa B al PP i ha assegurat que mai s'ha ocupat de la comptabilitat del partit. Com a cap de campanya, al·lega que només tenia "responsabilitats polítiques" i que no coneixia "en absolut" la part econòmica. Rajoy també ha negat haver rebut sobresous en negre. "Com a diputats alguns tenien complements però es declaraven a Hisenda", ha manifestat. Rajoy ha començat puntualment la seva declaració com a testimoni de la trama Gürtel. És el primer president espanyol en actiu que ha de donar explicacions davant d'un tribunal. El president ha arribat a l'Audiència Nacional en cotxe per evitar la imatge d'entrar a peu davant centenars de periodistes.

El president espanyol ha negat també que rebés sobres amb diners en negre per part del partit. "No sembla un raonament molt brillant", ha apuntat esquivant una resposta directa. En tot cas ha afirmat que ell que "mai" va tenir coneixement de l´existència de donants que dipositaven diners en efectiu al partit, i ha afirmat que és "absolutament fals" que ell rebés diners. També ha argumentat que tot i que era coneixedor de les obres de la seu del carrer Génova –que es van pagar en negre- ell "desconeixia" la manera com es gestionava econòmicament aquesta rehabilitació.



Picabaralla entre l'acusació particular i la defensa de Bárcenas



L´inici de la sessió ha estat marcat per la picabaralla entre la defensa de Bárcenas, Joaquin Ruiz de Infante, i l´advocat de l´acusació popular d´ADADE (Advocats Demòcrates per Europa), José Mariano Benítez. La defensa de Bárcenas ha intentat limitar les preguntes sobre la caixa ´B´ del PP, i el president de la sala l´ha advertit que permetria preguntes sobre aquesta qüestió sempre que les consideri "pertinents" però no si "s´excedeixen" en aquesta direcció. Aquesta indefinició ha provocat protestes contents de l´advocat de Bárcenas i la subseguent resposta de Benítez, que s´ha queixat d´un intent de "desestabilitzar-lo". El president de la sala, José Ramón Navarro, que ha acabat renyant l´advocat de Bárcenas i també el d'ADADE.



Coneixia a Correa "d'algun acte públic"



El president espanyol també ha dit que no coneixia el líder de la trama, l'empresari Francisco Correa, i que, com a molt, l'havia "saludat en un acte públic". Ha afegit que el PP va tallar les relacions amb la seva empresa l'any 2004 quan el tresorer del partit li va dir que alguns proveïdors "usaven el nom del PP a alguns ajuntaments de Madrid". "Em va dir que no tenia proves però que no li agradava i vam decidir de deixar de treballar amb el senyor Correa", ha detallat.



Tracte preferent en la declaració



Malgrat no declarar com a president espanyol -sinó com a exsecretari general del PP-, Rajoy gaudeix de privilegis especials, com no haver de declarar en un graó inferior als jutges sinó que ho ha fet des d'un lateral a la mateixa alçada dels magistrats. La Moncloa ha incidit molt en aquest punt per evitar la imatge de Rajoy amb Bárcenas i la resta d'acusats al darrere.

A diferència dels acusats, que poden mentir fent ús del seu dret de defensa, Rajoy està obligat a dir la veritat ja que compareix en qualitat de testimoni. Durant la declaració, ha respost primer a les preguntes de l'advocat de l'acusació popular ADADE (Advocats Demòcrates per Europa), José Mariano Benítez. Després serà el torn de les dues fiscals del cas: Concepción Sabadell i Concepción Nicolás (cap de les dues havia sol·licitat la declaració de Rajoy). I el tercer a preguntar serà l'advocat del PSOE-PV Virgilio Latorre, (i el de Madrid) i també podrien intervenir els lletrats de la defensa dels 37 acusats en aquest judici.



Una trama corrupta de més de 350 MEUR



El cas Gürtel es va destapar el 2009 i és la trama de corrupció més important en democràcia vinculada a un partit polític. Fins al moment, ascendeix a 354 MEUR en contractes suposadament fraudulents. Estava liderada per l'empresari Francisco Correa, acusat de subornar càrrecs polítics del PP amb diners i regals a canvi d'aconseguir adjudicacions de contractes.

El sumari del cas és el més voluminós de la història de l'alt tribunal i les vistes van començar a l'octubre (la d'avui és la número 101).