El secretari de presidència, imputat per l'1-O

La Guàrdia Civil ha interrogat avui com a investigat el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, davant els indicis que suposadament l'incriminen en els preparatius del referèndum de l'1-O, en la causa per sedició que dirigeix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.

Segons han informat a Efe fonts pròximes a la investigació, Nin ha estat citat a declarar aquest matí com a testimoni, però al llarg del seu interrogatori els agents han apreciat en les seves respostes indicis que podrien vincular-lo als delictes que investiga el jutge pels preparatius del referèndum.

Per aquest motiu, la Guàrdia Civil ha detingut l'interrogatori per comunicar a l'alt càrrec de la Generalitat que havia de seguir declarant amb la condició d'investigat, i per tant assistit per un advocat.

Joaquim Nin ha prosseguit llavors la seva declaració, assistit per un advocat que aquest matí l'havia acompanyat a la comandància de la Guàrdia Civil situada al carrer Travessera de Gràcia de Barcelona, encara que sense poder entrar a l'inici de l'interrogatori atès que el secretari general compareixia com a testimoni.

L'interrogatori d'avui s'emmarca en la investigació que dirigeix el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, pel delicte de sedició, entre d'altres, arran de les denúncies per les manifestacions de l'exsenador d'ERC Santi Vidal en les seves conferències.

De moment, la imputació de Nin és exclusivament policial, als efectes d'interrogar-lo amb les garanties d'un investigat, a l'espera que el jutge instructor decideixi si li manté aquesta condició -i si, en el seu cas, també el cita a declarar- una vegada rebi les diligències que li enviï la Guàrdia Civil, a la qual va encarregar les indagacions sobre els preparatius del referèndum.

Després de l'interrogatori, el secretari general ha abandonat la comandància de la Guàrdia Civil del carrer Travessera de Gràcia de Barcelona, on aquest matí també ha estat citat a declarar com a testimoni Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana de la Generalitat.

Graells ha prestat declaració en qualitat de testimoni, interrogatori que ha finalitzat cap a les 14.30 hores.

Els alts càrrecs de la Generalitat havien estat citats en la comandància de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia de Barcelona per ser interrogats en relació amb la posada en marxa dels webs que informen sobre el referèndum i la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger que va llançar el Govern.

Els agents han interrogat avui als alts càrrecs de Presidència, Departament del qual depenen els serveis de difusió i informació de la Generalitat, en relació amb la creació i manteniment del web garanties.cat, en la qual el mateix Govern català va anunciar que explicaria els detalls del referèndum.

Als alts càrrecs de la Generalitat també se'ls ha preguntat per la gestió econòmica i el manteniment del web del Pacte Nacional pel Referèndum, una plataforma integrada per partits, sindicats i entitats sobiranistes que recull suports a favor de la celebració d'una consulta d'independència a Catalunya.

Una altra de les qüestions per les quals la Guàrdia Civil ha requerit informació als testimonis és la campanya institucional sobre el registre de catalans a l'estranger que la Generalitat va llançar el mes d'abril passat, en el que figurava la silueta d'un mapa de Catalunya amb la pregunta "Sí o no?" impresa sobre aquesta.