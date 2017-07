Clotet surt de declarar com a investigat per la Guàrdia Civil pel web del Pacte Nacional pel Referèndum

El director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet, ha abandonat les dependències de la Guàrdia Civil, on havia estat citat com a testimoni, havent canviat la seva condició dins el cas que instrueix el jutjat número 13 de Barcelona arran del ´cas Vidal´.

Segons ha pogut saber l´ACN per fonts de l´executiu català, a Clotet se´l vincula al web del Pacte Nacional pel Referèndum que va adquirir el Govern. És per això que Clotet ara ha passat a ser investigat per la Guàrdia Civil en relació a aquest lloc d´Internet.

El director general de Comunicació és el segon membre de l´estructura del Govern que acudeix a declarar com a testimoni i surt de les dependències com a investigat policial, després que dimecres passés el mateix amb el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin. Clotet ha deixat la caserna acompanyat per l'advocada de la Generalitat i no ha volgut fer declaracions als mitjans.

Aquest mateix dijous al matí també està citat a declarar el que fos portaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, que ha arribat a les dependències del cos policial a les 10.15 hores.