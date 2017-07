La investigació apunta que la nena morta a Màlaga va ser colpejada pel tren

La primera hipòtesi que estudien els investigadors és que Lucía, la nena de tres anys que va desaparèixer ahir a la nit a Pizarra (Màlaga), ha estat trobada sense vida aquest matí, ha mort accidentalment.

Tot i que les indagacions continuen obertes i no es descarten altres hipòtesis, fonts pròximes al cas han assegurat a Diario de Màlaga que la inspecció ocular del lloc on ha estat localitzada i del propi cos fa pensar inicialment als agents que la petita ha mort com a conseqüència de un cop al cap que el tren de Rodalies li ha donat en passar pel punt de la via en què la nena s'havia arraulit després de passar diverses hores desorientada.

Segons aquesta teoria, la nena es va allunyar del bar L'Estació del municipi de Pizarra (Màlaga) en què els seus pares estaven sopant ahir a la nit sense que aquests se n'adonessin i va caminar sola els tres quilòmetres de distància que el separaven de l'estació. Tot i que un dispositiu de mig miler de persones la buscava des de la mitjanit, no ha estat fins a les 7.10 de la matinada quan el maquinista d'un Rodalies que cobria la línia Álora-Màlaga ha vist el cos de la cria sobre la via i ha donat la veu d'alarma.

El cos sense vida de Lucía, la nena de tres anys desapareguda mentre sopava amb els seus pares a la terrassa d'un restaurant de la localitat malaguenya de Pizarra, ha estat localitzat a primera hora d'aquest matí al costat de la línia ferroviària de Rodalies, segons han informat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil.

Un ampli dispositiu integrat per veïns i forces de seguretat buscava des d'última hora d'aquest dimecres a la menor, que va ser vista per última vegada cap a les 23,20 hores a l'esplanada de l'estació de tren on es trobava amb els seus pares.

Segons l'alcalde de Pizarra, Félix Lozano, els primers avisos de la desaparició es van rebre sobre les 23,20 hores, quan la menor "va ser perduda de vista en tot just dos minuts" pels seus pares, que ràpidament van començar a buscar-la sense èxit en les voltants del bar on estaven al costat d'altres familiars.

En declaracions a Canal Sur Ràdio recollides per Europa Press, Lozano ha destacat que "el poble s'ha bolcat des del principi" en la recerca de Lucía, en la qual han participat durant la nit centenars de veïns al costat de efectius de Guàrdia Civil, Policia local i Protecció Civil.