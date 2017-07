Mor el nadó Charlie Gard

El nadó anglès Charlie Gard ha mort aquest divendres 28 de juliol, segons informa el diari Daily Mail. Connie Yates, la mare del nen, ha confirmat la notícia a aquest mitjà: "El nostre preciós petit ha marxat".

El jutge havia ordenat que Charlie Gard, afectat d'una rara malaltia, fos traslladat a un centre de cures pal·liatives.

Els pares de Charlie Gard han protagonitzat una intensa batalla judicial perquè l'hospital en el qual estava ingressat el nadó, de menys d'un any d'edat, li permetés traslladar-lo per sotmetre'l a un tractament experimental.

Finalment, els pares van desistir d'aquesta possibilitat després de constatar que els danys en el seu fill eren irreversibles. No obstant això, havien sol·licitat al jutge poder traslladar el seu fill a casa per estar al costat d'ell en els últims dies, cosa que no va ser possible a causa de les especialitzades atencions que requeria i que l'obligaven a estar connectat a ventilació assistida.