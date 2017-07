«Quan hem xocat ha estat com si hi hagués un terratrèmol»

Lídia Garcia, una de les usuàries de Renfe que viatjaven en el tren de la R2 que s'ha accidentat aquest divendres a l'Estació de França de Barcelona, ha assegurat que quan s'ha produït l'impacte la sensació ha estat "com si hi hagués un terratrèmol". Garcia ha assegurat que els minuts immediats al xoc han estat molt tensos i que s'han viscut moment de "pànic" perquè els passatgers temien que es tractés d'un atemptat terrorista. "No sabíem si era una bomba o què havia passat i la gent s'ha posat a cridar i s'ha espantat molt", ha afirmat. Amb tot, ha indicat que els serveis mèdics i d'emergències han arribat "ràpid" i han començat a evacuar els ferits més greus.

"Hem sentit un xoc i dintre del vagó hem sentit com si es produís un terratrèmol", ha assegurat la viatgera que feia el trajecte de Cunit a l'Estació de França al primer vagó del comboi accidentat. La passatgera ha explicat que els usuaris han xocat amb les parets del tren i alguns han caigut a terra. En aquest sentit diu que en un primer moment "s'han espantat molt" i han sospitat que el sotrac fos a causa "d'una bomba" però indica que poc a poc s'han anat calmant. "La gent no entenia que passava, ha començat a cridar", comenta la jove que afegeix que també "hi havia espurnes" dintre el vagó.

Així mateix assenyala que quan ha mirat al seu voltant ha vist molts ferits "amb talls al cap i a altres llocs". Alhora apunta que no ha pogut veure bé en quin estat es trobava el maquinista: "M'ha semblat que estava bé però després he sabut que no", ha afegit.

Garcia assegura que quan s'han obert les portes els passatgers han sortit ràpid del tren i que els serveis mèdics i d'emergències han arribat força de pressa a l'estació. "Han començat a atendre els ferits greus i estem esperant la resta", ha comentat la jove que ha patit una ferida al braç.