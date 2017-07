Rull diu que el tren accidentat entrava a l'estació a una velocitat 'relativament baixa'

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat aquest divendres al matí des de l'Estació de França que el tren accidentat a primera hora després de xocar amb el topall de final de via entrava a una velocitat "relativament baixa", ja que d'haver-ho fet més ràpid el sinistre hagués estat de "conseqüències imprevisibles" i "els mecanismes de seguretat no s'haguessin desplegat com ha passat".

En declaracions als mitjans, Rull ha mostrat prudència a l'espera de la investigació que obrin Renfe i Adif sobre les causes de l'accident i ha felicitat els cossos d'emergència, l'operador i l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries per la "rapida i diligència" amb la què han actuat després del xoc.

Segons ha subratllat, la prioritat ha estat atendre els ferits i traslladar-los a l'hospital si la seva situació així ho requeria. "El primer objectiu era atendre adequadament la gent i s'ha fet bé", ha assenyat Rull. En aquest sentit, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als familiars dels passatgers del tren accidentat, que és de l'R2 sud i havia sortit a les sis del matí de Sant Vicenç de Calders, ja que tots es troben fora de perill.

D'altra banda, el conseller ha confirmat que el ferit greu no és el maquinista.Per últim, el conseller també ha comentat que el comboi ha descarrilat just després de l'accident, i no abans, per l'efecte acordió després d'impactar contra el topall.