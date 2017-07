Santa Marta de Ribarteme i el dia de la Galícia més estranya

L'estampa es repeteix. I torna a sorprendre a propis i estranys. A Santa Marta de Ribarteme, al municipi de Pontevedra de As Neves, la devoció per la germana de Llàtzer, protectora dels desnonats, porta a desfilar dins de taüts a aquells que van burlar a la mort. En aquesta tètrica romeria, considerada pel diari britànic The Guardian com una de les festivitats més rares del món, els penitents es sotmeten al tràngol d'anar a fèretres i amortallats per agrair-li a la santa la seva intercessió perquè ells, els seus familiars, o persones properes , es recuperessin de greus malalties.

Portadors i familiars s'encarreguen de l'avituallament, principalment líquid, durant el recorregut des de l'església de Santa Marta fins al cementiri i tornada al punt de partida. El so de les campanes, compassades amb les bombes de palenque i un càntic repetitiu, "Mare de Déu de Santa Marta, estel del nord, et portem als que van veure la mort", donen més solemnitat a la comitiva.

Alguns dels seus integrants vesteixen una mena de mortalla feta de tul i porten un bastó i una espelma, que bé porten de casa o l'adquireixen en els múltiples llocs amb ciris de totes les mides i ex-vots instal·lats en els voltants de la parròquia, que avui s'ha tornat a quedar petita. Multitud de fidels s'han acostat fins a la imatge de Santa Marta i han fet cua per presentar-li els seus respectes, tocar-la o fregar una estampa. Una cita que aquest any ha batut rècords en sumar la desena de fèretres a la processó.

Altres processons peculiars

Tot i el cridaner de la cita de Santa Marta de Ribarteme, la veritat és que no és l'única celebració religiosa de Galícia on la mort, o més aviat la resurrecció, és la protagonista. En Moraña, al romiatge dels Miracles d'Amil van devots de genolls, amb cadenes i fins i tot en taüts, i en Pobra do Caramiñal, a la província de La Corunya, els fidels que han fet les seves promeses carreguen els seus propis fèretres a la processó de les mortalles, en el marc de les festes del Nazaré.