Uns vàndals ataquen en ple trajecte un Bus Turístic de Barcelona

Un Bus Turístic de Barcelona va ser assaltat, mentre estava de servei, per uns desconeguts que van punxar les rodes del vehicle i van fer una pintada al vidre frontal en què es llegia: 'El turisme mata els barris'. L'acció vandàlica va tenir lloc dijous sobre les onze del matí, a la parada del Camp Nou.

Tot i no va haver-hi cap ferit, els ocupants del bus -en la seva majoria estrangers que feien la ruta turística- van presenciar amb estupefacció la bretolada. En declaracions als mitjans, el regidor d'Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Agustí Colom ha condemnat els fets i assegura que s'està reunint la informació necessària per interposar denúncia, malgrat que els causants dels desperfectes anaven amb la cara tapada.

Colom desvincula els fets als moviments veïnals que denuncien l'actual model turístic a la ciutat i ho relaciona més a una acció «aïllada» tot i que «lamentable i totalment denunciable».

El responsable de Turisme del consistori barceloní ha explica que s'està en contacte amb Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), que està redactant un informe que detalla les circumstàncies de l'acció vandàlica arran del testimoni del xofer, així com la valoració dels desperfectes causats. «És un fet que ens preocupa però hem de saber que és un fet aïllat», ha assenyalat Colom, qui recorda que diàriament circulen a Barcelona 70 busos que fan ruta turística per la capital catalana.

«Actuarem amb la màxima diligència possible perquè no torni a succeir», ha afegit, indicant que, pels primers indicis que es tenen, l'acció no tindria relació amb «cap moviment veïnal ni amb cap entitat». «L'acte vandàlic ha estat contra un Bus Turístic, però podria haver estat contra qualsevol altre element de mobiliari urbà», ha apuntat.

El passat mes de maig van ser dos hotels del Poblenou els qui van patir desperfectes quan uns manifestants van tirar pintura a l'entrada. Tot i així, Agustí Colom descarta que s'estigui generant una espiral d'atacs arran d'uns suposada 'turismofòbia', tot i que referma la voluntat de l'Ajuntament de posar fi a aquestes accions que generen inquietud entre la ciutadania.



Crítiques de la oposició



Les reaccions per part dels partits a la oposició a l'Ajuntament de Barcelona no s'han fet esperar. En un comunicat, el president del grup municipal del Partit Popular Català (PPC) a Barcelona, Albert Fernández Díaz, sí que assegura que la ciutat «és víctima de la 'turismofòbia'». «La mala gestió de Colau ha convertit el turisme en el primer problema per als barcelonins, malgrat que quan ella va arribar a l'alcaldia, era el novè», ha assenyalat.

«L'alcaldessa promou la 'turismofòbia' per tal d'evitar la 'Colaufòbia' dels barcelonins per la seva mala gestió d'aquesta activitat econòmica», ha sentenciat, no sense abans exigir que es denunciï aquesta atacs «liderats per radicals», apunta.

Paral·lelament, des del Grup Municipal Demòcrata, la regidora Sònia Recasens ha exigit via Twitter celeritat a BComú i el PSC per tal d'esclarir els fets i posar la denúncia corresponent. Troba «incomprensible» que calguin tres dies «per recollir informació abans de denunciar», ha piulat. Dirigint-se a Agustí Colom i al tinent d'alcalde Empresa, Cultura i Innovació i líder del grup socialista, Jaume Collboni, ha etzibat: «El silenci us fa còmplices de la turismofòbia. L'esteu encobrint?», ha escit.

Precisament, també per Twitter, Collboni ha expressat aquest dissabte la «condemna rotunda davant de qualsevol acte de vandalisme». «Hem donat indicacions a TMB per aclarir els fets i posar denúncia», ha assegurat a la xarxa social.

Per la seva banda, la líder de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías ha criticat la gestió de l'actual govern municipal. «Fomentar el discurs contra el turisme provoca aquestes conseqüències. Els actes de vandalisme no han de quedar impunes», ha piulat.