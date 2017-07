Un bussejador que feia apnea mor ofegat en una cova de les illes Medes

Un bussejador que feia apnea ha mort ofegat en una cova de les illes Medes, l'arxipèlag situat davant la costa de l'Estartit (Baix Empordà). La víctima era un jove francès d'una trentena d'anys. Aquest diumenge a la tarda, el submarinista va entrar a la cova del Dofí per fer-hi una immersió. Tot apunta que, mentre es trobava a dins d'un túnel, es va equivocar de camí i ja no en va poder sortir. L'alerta la van donar dos amics seus, amb qui havia sortit a bussejar. Els submarinistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil van localitzar el seu cadàver a uns 22 metres de profunditat. El cos es trobava al final d'un túnel, situat a uns 90 metres de l'entrada de la cova del Dofí.

Els fets van tenir lloc aquest diumenge, pels voltants de dos quarts de cinc de la tarda. La víctima, un jove francès d'una trentena d'anys, havia sortit a fer immersió amb dos amics. El jove va entrar a la cova del Dofí, però ja no en va poder sortir.

Veient que no tornava, els seus companys van donar l'alerta al vigilant de les illes Medes. I aquest, al seu torn, va comunicar-ho a la Guàrdia Civil, que va activar els submarinistes del GEAS. Cap a les sis de la tarda, els bussejadors de la Guàrdia Civil van descobrir el cadàver del jove.

El cos es trobava a uns 22 metres de profunditat, al final d'un túnel situat a uns 90 metres des de l'entrada de la cova del Dofí. La investigació preliminar apunta que el jove es va confondre a l'hora de voler sortir del túnel, pensant-se que agafava el recorregut més curt. En realitat, però, en va escollir un altre, i quan es trobava a l'interior, es va quedar sense aire i es va ofegar.

Els submarinistes de la Guàrdia Civil van recuperar el cadàver de la víctima i el van traslladar fins a port, on se'n va fer l'aixecament. En paral·lel a què es coneguin els resultats de l'autòpsia, s'ha obert una investigació judicial per intentar determinar per què el bussejador es va ofegar.

El jove francès és la segona víctima que mor ofegada aquest cap de setmana a la Costa Brava. El dissabte, un turista francès de 86 anys va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Cap Sa Sal a Begur (Baix Empordà). L'home va aparèixer surant a l'aigua i, tot i que els efectius d'emergències el van intentar reanimar, no es va poder fer res per remuntar-lo.