JxSí i la CUP registren la Llei del Referèndum al Parlament

Els grups parlamentaris de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP-Crida Constituent han registrar la Llei del Referèndum al Parlament per la via d'urgència extraordinària, aquest dilluns al matí. El president del grup de JxSí, Lluís Corominas, la portaveu, Marta Rovira, i el diputat Jordi Orobitg, amb els diputats de la CUP Benet Salellas i Gabriela Serra, han inscrit la proposició de llei que ha de donar cobertura legal a l'1-O. En la roda de premsa posterior, Salellas s'ha mostrat esperançat que altres grups parlamentaris i diputats de la cambra se "sumin" en el tràmit d'esmenes i a la votació al ple de la llei.

Al seu torn, Corominas ha apuntat que la "resposta" a la previsible impugnació del Tribunal Constitucional (TC) de la reforma del reglament del Parlament, aprovada dimecres passat, és precisament aquesta presentació de la llei del referèndum. La norma, registrada a les 10:35 hores, té una reducció a la meitat de la meitat dels terminis, en haver-se aprovat per la via d'urgència extraordinària. "Estem convençuts i compromesos en tirar-la endavant, amb el missatge clar que la democràcia no l'aturarà ni Mariano Rajoy ni el TC", ha sentenciat el president de JxSí.

Salellas ha insistit que, tot i que la llei la presenten els grups de JxSí i la CUP, l'expectativa és que altres formacions i diputats se sumin a la votació que es produeixi al ple, així com en el procés d'esmenes a la proposició de llei. "No és la llei d'aquests dos grups, sinó que és una llei de país i pel país, i perquè el país exerceixi el dret a l'autodeterminació", ha argumentat el diputat anticapitalista. Així mateix, Salellas ha afegit que cal "superar determinades lectures tacticistes i partidistes" per eixamplar els vots a favor d'aquesta normativa. "No pararem de treballar, construir i esmenar el que sigui necessari per afegir més diputats a la llei, hi som a temps", ha constatat el diputat cupaire, que ha dit que "queda molta partida per jugar".



Suspensió del reglament

Sobre la probable suspensió del reglament del Parlament per part del TC -s'espera que aquesta tarda el Tribunal accepti a tràmit el recurs del govern espanyol i la suspengui cautelarment-, Corominas ha asseverat que caldria "fer caure" tots els reglaments de les comunitats autònomes, i del Congrés, que també permeten la tramitació per lectura única d'una proposició de llei. Així, pel president de JxSí, "el recurs no té en compte la part jurídica sinó l'origen de la iniciativa, que només s'impugna perquè ve del Parlament".



"Estat d'excepció"

Salellas també ha sentenciat que Catalunya viu un "estat d'excepció" després que es plantegi la "intervenció de la capacitat d'autoorganització del Parlament", en referència a la previsible suspensió cautelar de la reforma de la cambra per part del TC. A més, el diputat cupaire ha recordat els interrogatoris de la Guàrdia Civil a alts càrrecs del Govern, i les "amenaces" del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, així com del president espanyol, Mariano Rajoy. "Tot configura un clima d'excepcionalitat que vol atemorir-nos i condicionar el mandat, però és important deixar clar la nostra fermesa i convicció davant d'aquests atacs antidemocràtics", ha apuntat Salellas.



67 signatures individualitzades

57 diputats de JxSí i els 10 de la CUP van signar individualment la llei del referèndum al llarg del matí de divendres passat als despatxos dels grups al Parlament. No la van firmar, però, els quatre membres de JxSí a la Mesa -la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el vicepresident primer, Lluís Guinó, la secretària primera, Anna Simó, i la secretària quarta, Ramona Barrufet- per "mantenir la imparcialitat" de l'òrgan. Tampoc no ho ha fet el diputat no adscrit, Germà Gordó. Fonts properes a l'exmembre de JxSí van informar a l'ACN que JxSí no el va convidar pas a signar la llei que ha de donar cobertura legal a l'1-O.

Així, un total de 67 diputats independentistes han firmat la norma del referèndum, que a partir d'avui quedarà guardada al calaix, fins quan s'obri el següent període de sessions, a partir del 16 d'agost. S'espera que la llei es validi en la sessió plenària del 6 de setembre.