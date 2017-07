Puigdemont diu a 'Bloomberg' que abans que renunciar al referèndum aniria a la presó

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat abans que renunciar al referèndum de l'1-O aniria a la presó. En una entrevista a l'agència 'Bloomberg', el president assegura que assumirà "totes les conseqüències" que se'n derivin de celebrar el referèndum i ha afirmat que la millor manera de garantir que no haurà d'anar a presó és que el referèndum "tingui èxit". El president ha reiterat així que assumeix les responsabilitats d'aquest procés, amb totes les "dificultats" que està comportant, i ha assegurat que els càrrecs i els funcionaris de la Generalitat només estan "complint ordres" dels polítics. El president critica que el que han rebut del govern espanyol des del primer dia han estat "amenaces" i "ni una simple proposta". Per últim, recomana a l'Estat "estar atent" a l'1-O: "No podran dir que no els vam advertir".