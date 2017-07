El TC suspèn cautelarment la reforma del reglament del Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit per unanimitat el recurs del govern espanyol contra la reforma del reglament del Parlament, normativa que ha suspès cautelarment de manera automàtica, en aplicació de l'article 161.2 de la Constitució, segons han informat fonts del TC. La decisió de l'alt tribunal deixa sense efectes les normes impugnades per l'Estat durant un període inicial de cinc mesos. El Tribunal, reunit de manera extraordinària -el calendari de plens dels magistrats no preveia cap sessió fins al setembre-, culmina així la tasca que va iniciar dijous de la setmana passada el Consell d'Estat, que va aprovar un dictamen favorable al recurs, i del govern espanyol, que va aprovar la impugnació el divendres. La decisió del TC deixa sense efectes la reforma del Reglament aprovada la setmana passada que obria el procediment de lectura única en el cas de proposicions de lleis dels grups parlamentaris, que podria de servir per aprovar les lleis de la desconnexió per la via exprés.

L'escrit del govern espanyol que ha admès a tràmit el TC es dirigeix contra l'apartat 2 de l'article 135 del reglament del Parlament, adduint que "la finalitat declarada de la reforma és facilitar el referèndum inconstitucional d'autodeterminació". L'executiu espanyol creu que la modificació del reglament del Parlament vulnera el dret de participació política en condicions d'igualtat. L'article 135.2 de la reforma de la cambra -aprovada dimecres passat en sessió plenària gràcies als vots de JxSí i la CUP- preveu que el grup parlamentari promotor de qualsevol proposició de llei pugui sol·licitar-ne la tramitació a través del procediment de lectura única.

Segons l'executiu que presideix Mariano Rajoy, la reforma "vulnera l'article 23.2 de la Constitució i l'article 29.1 de l'Estatut de Catalunya relatius al dret dels ciutadans a participar als afers públics a través dels seves representants". El recurs de l'Estat utilitza com a base d'informe d´observacions i propostes jurídiques i tècniques de la Junta de Lletrats del Parlament de Catalunya del 21 de juny del 2017 i el dictamen 7/2017 del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

Segons el govern espanyol, en aquests dos documents "se suggereix la pertinença d´introduir un tràmit d´esmenes al procediment de lectura única de les proposicions de Llei" i es conclou que "el dret d´esmena és una part fonamental de l´article 23.2 de la Constitució". La reforma del Reglament, afirma La Moncloa, "suposa una limitació del dret d´esmena imposat per la majoria sobre la minoria que no existia en l´anterior regulació", on per activar el procediment de lectura única calia la signatura de tots els grups parlamentaris.