Les càmeres d'Adif van gravar a la nena morta a Màlaga caminant per les vies del tren

Els investigadors de la Guàrdia Civil mantenen com a principal hipòtesi, encara que sense descartar encara altres línies d'investigació, que la nena de 3 anys Lucía Vivar va morir accidentalment d'un fort cop al cap després de caminar tota la nit sola a prop de les vies del tren de la localitat malaguenya de Pizarra, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

Aquestes fonts han precisat que els investigadors, que han tornat a realitzar una inspecció ocular de la zona, han analitzat el contingut d'una gravació d'una càmera d'Adif en què es veu a la menor caminant sola al costat de les vies del tren. Lucía va desaparèixer la nit de dimecres passat, 26 de juliol, mentre els seus pares sopaven en un restaurant proper a l'estació.

Lucía va morir com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic sever, segons es desprèn de l'informe forense de l'autòpsia de la qual va informar dijous passat el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). El contingut complet de l'informe forense no s'ha fet públic encara que des del primer moment s'ha estudiat com a principal hipòtesi la mort accidental.

La nena presentava esgarrinxades en mans i peus, el que, segons els investigadors presents durant l'autòpsia, reforça la tesi que efectivament va caminar entre tres i quatre quilòmetres seguint les vies del tren. La principal hipòtesi de la Guàrdia Civil i del Jutjat de Màlaga, que manegen ja "bastants indicis" sobre aquesta qüestió, és que Lucía es va quedar arraulida o adormida i hauria estat colpejada per un tren.

Zoido demana prudència

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha demanat aquest dimarts "prudència" per no aventurar "determinades conjectures" en una investigació de la Guàrdia Civil que "no ha culminat". "Es farà públic quan es lliuri a l'autoritat judicial", ha dit.

També s'ha referit a l'experiència demostrada de la Policia Judicial de l'institut armat, "que funciona de manera extraordinària i sabran donar la hipòtesi més versemblant de la causa d'aquesta desgraciada mort".