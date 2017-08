Jordi Turull: «El TC podria tenir la seu a la Moncloa»

El Govern presentarà un recurs de súplica al Tribunal Constitucional (TC) contra la suspensió cautelar de la reforma del reglament del Parlament, segons ha acordat en la reunió d'aquest dimarts. L'executiu de Carles Puigdemont farà aquest recurs a fi que es deixi sense efecte aquesta suspensió i s'inadmeti a tràmit el recurs de l'Estat.

En cas que no sigui acceptat, el Govern farà les al·legacions pertinents en defensa de la constitucionalitat de l'article 135.2, recorregut pel govern espanyol, i instarà l'aixecament de la suspensió de la seva aplicabilitat i eficàcia. El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha qualificat d'"indecència política i jurídica" tant el recurs del govern espanyol com el posicionament del TC perquè fa "saltar pels aires" que 'tothom és igual davant la llei'.

El Consell Executiu d'aquest dimarts ha decidit així personar-se davant del TC per defensar la reforma del Reglament del Parlament, que aquest dilluns va suspendre de manera automàtica el TC en acceptar a tràmit el recurs del govern espanyol contra l'article 135.2. Aquest article preveu que el grup parlamentari promotor de qualsevol proposició de llei pugui sol€licitar-ne la tramitació a través del procediment de lectura única.

El recurs de súplica es presenta per evitar "l'abús de dret" que el Govern entén que es dona per part del govern espanyol en invocar l'article 161.2 de la Constitució, que comporta la suspensió automàtica del precepte impugnat pel govern espanyol. La decisió s'ha pres a proposta del propi Turull i del conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, Raül Romeva.

En roda de premsa, Turull ha criticat que el recurs forma part de la "persecució preventiva i ideològica" que es fa per part de l'Estat contra Catalunya, mentre que els reglament dels parlaments de 14 comunitats i el del Congrés contemplen el mateix mecanisme. "Ve a dir que els catalans no som iguals davant de la llei com la resta de ciutadans", ha declarat, al temps que ha afegit que es se'ls tracta com a "ciutadans de segona".



"El TC podria tenir la seu a la Moncloa"



Turull ha carregat contra l'actuació del TC, a qui ha qualificat de "braç executor" de les decisions del govern espanyol i ha afegit: "Podria tenir la seu perfectament a la Moncloa, estalviarien molt". El portaveu ha valorat que l'alt tribunal acaba fent el que el govern espanyol li demana i per això ha apuntat que podrien "compartir consell de ministres".



El Parlament presentarà al·legacions



D'altra banda, fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que la cambra catalana també presentarà al€legacions a la providència del TC. Si es presenta o no també recurs de súplica es decidirà a la propera reunió de la Mesa, prevista per al 16 d'agost.