El govern legalitzarà el lloguer d'habitacions turístiques

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat) s'ha oposat "rotundament" a la nova regulació del lloguer d'habitacions per turistes a través de la figura de la 'llar compartida' que preveu el Govern i ha alertat que la normativa posarà en perill "la qualitat i l´excel·lència turística del país" i agreujarà, segons apunta, la convivència veïnal a causa del "fort i descontrolat impacte que les noves fórmules poden provocar". "Ens preocupa que les mesures propostes en el decret, en lloc d´ajudar a solucionar els problemes de convivència que hem viscut aquest darrer any, especialment destacats a la ciutat de Barcelona, ajudaran a agreujar-los", ha afirmat l'entitat aquest dimecres en un comunicat.

La Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya considera que l'anomenat 'home sharing' "minvarà" la qualitat en la prestació del servei i agreujarà la convivència entre l´activitat turística i veïns i les friccions "que ja s´han posat de manifest ostensiblement aquest darrer any, amb especial incidència a diverses zones, per exemple, de la capital catalana".

Així mateix, l'entitat afirma que la "màxima preocupació" del sector és la creixent oferta turística il·legal, especialment la vinculada a l´allotjament turístic, "que posa en perill la qualitat i l´excel·lència que han definit l´aposta de la nostra destinació." En aquest sentit, ConfeCat considera que una nova regulació "hauria d´atendre i resoldre aquesta greu preocupació i això no vol dir legalitzar-ho tot" i assegura que és "del tot imprescindible" primer ordenar correctament les modalitats existents actualment, "remarcant la necessitat de no incorporar noves modalitats d´allotjament turístic fins que les actuals no estiguin controlades de manera efectiva".

L'entitat ha remarcat no es poden regular aquelles propostes que són "il·legalitzables i incontrolables", ja que, segons diu, perjudicarien al conjunt socioeconòmic de la ciutat, amb afectacions, apunta, a l´estat del benestar, propiciant la degradació del mercat laboral i de les garanties laborals i un alt nivell de frau fiscal i d´economia submergida i fomentant la competència deslleial. A més, segons subratlla, causarien "greus" afectacions a les comunitats de veïns i la "desnaturalització" del comerç de barri, amb un impacte directe en l´encariment del preu de l´habitatge.

D´altra banda, el sector anima al Govern a elaborar un Pla Territorial Sectorial turístic "per a la constitució d´una estructura de país equilibrada i harmònica amb els seus interessos generals".