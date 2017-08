Rajoy no descarta convocar un consell de ministres el 16 d'agost per aturar el referèndum

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no descarta convocar un Consell de Ministres extraordinari el 16 d'agost en cas que la Mesa del Parlament admeti a tràmit, aquell mateix dia, la llei del referèndum. Així ho ha explicat en declaracions a la premsa des de la riba del riu Umia, al seu pas per Ponte Arnelas (Pontevedra, Galícia), durant les seves vacances. El president espanyol ha concretat que "no és impossible" que convoqui els seus ministres segons les decisions que prengui la Mesa d'aquí a dues setmanes. "Jo no ho descarto", ha expressat Rajoy. D'altra banda, ha insistit que la llei i la democràcia "no es poden separar", i que, per tant, "amb tota tranquil·litat i moderació l'1-O no hi haurà referèndum".

La propera reunió del Consell de Ministres està prevista pel 25 d'agost però "és possible que n'hi pugui haver una abans", segons el propi Rajoy, tot i que ha afegit que "encara no està decidit".

D'altra banda, Rajoy ha carregat contra la CUP i les accions de l'organització juvenil d'Arran en contra del turisme: "Demostren la petitesa mental, curtesa de mires i el mínim del seu cervell", ha deixat anar.