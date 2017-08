Trànsit augmentarà a 32 els radars de tram a Catalunya

El Servei Català de Trànsit (SCT) té previst instal·lar 13 radars de tram nous i passar, d'aquesta manera, dels 19 que hi ha actualment i que cobreixen prop de 100 quilòmetres de carretera a 32. Així ho ha anunciat la directora del SCT, Eugenia Doménech, aquest dimecres en una entrevista a TV3. Un dels primers que entrarà en funcionament serà a la C-16, després de l'estiu.

Doménech ha defensat que el resultat d'aquest tipus de radar és "molt efectiu" per reduir la sinistralitat i ha assenyalat que, després d'analitzar els que van instal·lar l'estiu del 2015, han comprovat que s'ha reduït un 70% de mitjana l'accidentalitat amb víctimes mortals i ferits greus en aquests trams. Per a la directora del SCT, els radars de tram permeten que el conductor compleixi el límit de velocitat en un determinat tram i no només en un punt i que s'adaptin a les característiques de la carretera.