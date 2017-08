La campanya unitària pel 'sí' començarà el 15 de setembre i celebrarà tres grans actes

La campanya unitària d'entitats i partits pel 'sí' al referèndum començarà el proper 15 de setembre i comptarà amb tres grans actes. La campanya l'ha presentat aquest dijous el president de l'ANC, Jordi Sánchez, i representants de l'Associació de Municipis de Catalunya (AMI), Òmnium Cultural, el PDeCAT, ERC i la CUP, entre d'altres. Sánchez ha avançat que es faran tres grans actes, un a l'inici, un a mitja campanya i un final i que, com a mínim, un d'ells tindrà lloc a Barcelona. Els organitzadors s'han marcat també com a objectiu aconseguir desplegar més de mig milió de domassos amb les paraules 'Sí' als balcons d'arreu del país per "obrir les finestres i defensar desacomplexadament el 'sí'". Paral·lelament es posa en marxa la 'webdelsi.cat' amb argumentació a favor de la independència, informació sobre els actes, un espai per inscriure's com a voluntari i un quart per fer aportacions econòmiques.