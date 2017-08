La Catalunya Central supera els 39 graus de temperatura en una jornada d'intensa calor

Les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona viuen aquest dijous un episodi d'intensa calor amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Davant d'aquest fet, Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals (INFOCAT) davant l'alt risc d'incendi forestal a 25 comarques catalanes degut a la combinació de temperatures elevades i sequera acumulada. Protecció Civil demana a la ciutadania que vagi amb compte, que eviti qualsevol situació de risc i alerti ràpidament al telèfon d'emergències 112 si veu una columna de fum. Pel que fa a l'avís de calor, la Generalitat recomana evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beure molta aigua, encara que no es tingui set.

L'onada de calor que afecta diverses comarques de Catalunya està previst que s'allargui fins dissabte, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. A partir de diumenge les temperatures tendiran a baixar fins arribar als valors normals d'estiu. El Meteocat preveu que al llarg d'aquest dijous les temperatures puguin fregar els 40 graus a municipis de les comarques del Bages, Osona, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. A més, també s'esperen temperatures màximes que aniran entre els 35 i els 37 graus a la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Anoia, el Berguedà, la Selva i Ribera d'Ebre.

Algunes de les temperatures màximes que s'han registrat fins aquest dijous al migdia són els 39,3 graus a Torroja del Priorat (Priorat), els 39,2 graus a Òdena (Anoia), els 39,1 graus a Aldover (Baix Ebre) i també els 39 graus a les poblacions de Vinebre (Ribera d'Ebre), El Pont de Vilomara (Bages) i Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). Altres municipis que han registrat temperatures molt altes són el Vendrell (38,9 graus), Sant Salvador de Guardiola (38,8), Artés (38,7) i Vila-rodona (38,5).

Protecció Civil va decidir en una reunió que va mantenir dilluns a la tarda amb els cossos d'emergències activar la Prealerta del pla INFOCAT davant l'alt risc d'incendi a 25 comarques catalanes. Les comarques més afectades pel risc d'incendi forestal són: Alt Penedès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental (demarcació de Barcelona); Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Moianès i Solsonès (demarcació Catalunya Central); Gironès, Pla de l'Estany i Selva (demarcació de Girona); Garrigues, Segrià, Segarra, Noguera i Urgell (demarcació de Lleida); Alt Camp, Baix Penedès i Priorat (demarcació de Tarragona); Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta (demarcació de Terres de l'Ebre).

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana a la ciutadania que vagi amb molt de compte i eviti qualsevol situació de risc. A més, també recorda que cal extremar les precaucions en les activitats a l'entorn de zones forestals i evitar accions que puguin generar un incendi forestal, com llençar burilles des d'un vehicle encara que semblin apagades, deixar deixalles o qualsevol resta en entorns boscosos o a prop, etc.

D'altra banda, amb l'avís de calor es recomana a la ciutadania informar-se de com fer front a aquestes altes temperatures, evitar les activitats físiques intenses a les hores de més calor i beure molta aigua, encara que no es tingui set. També cal tenir especial cura de les persones més vulnerables a la calor (gent gran, malalts crònics, nadons, etc) i es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, els familiars o veïns grans que viuen sols per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les altes temperatures.