Condemnen Josep Anglada a dos anys de presó per amenaçar un militant d'Arran

El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat Josep Anglada, exlíder de Plataforma per Catalunya i actual regidor de Plataforma Vigatana a l'Ajuntament de Vic, a dos anys de presó i dos d'inhabilitació per un delicte d'amenaces i un altre contra la integritat moral. La jutgessa considera provat que Anglada va amenaçar el desembre de 2013 un jove d'Arran, que en el moment dels fets era menor d'edat. El regidor vigatà va publicar a les xarxes socials diverses piulades vexatòries i amenaçadores amb fotografies del jove. La jutgessa també condemna Anglada a pagar 3.000 euros al jove en compte de responsabilitat civil i a fer-se càrrec de les costes del judici. Durant el judici, que es va celebrar el passat 11 de juliol, Anglada es va emparar en la llibertat d'expressió i va negar que les piulades fossin amenaçadores. De la seva banda, l'acusació considerava que les publicacions tenien la voluntat "d'atemorir" el menor i la seva família per "discrepàncies ideològiques".

En un comunicat, l'organització Arran celebra la sentència condemnatòria contra Josep Anglada i asseguren que continuaran "plantant cara al feixisme per tots els mitjans fins que aconseguim esborrar-lo dels Països Catalans".

Si la condemna es converteix en definitiva, Anglada no podrà presentar-se a les eleccions municipals del 2019.