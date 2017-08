Els treballadors dels controls del Prat faran vaga cada dia

Els treballadors d'Eulen, l'empresa que té la concessió dels filtres de seguretat a l'aeroport, van acordar ahir en assemblea endurir la vaga al Prat pel 92,55% dels vots. D'aquesta manera amplien l'aturada al 100% de la jornada i en faran cada dia. Aquesta decisió s'emmarca en el bloqueig de les negociacions entre la direcció de l'empresa i els sindicats, on ahir el comitè de vaga va convocar una assemblea perquè els treballadors decidissin quina estratègia seguir a partir d'ara per pressionar la companyia. Finalment, els treballadors van escollir l'opció més dura que es va posar sobre la taula. En espera de registrar aquesta vaga, que es convoca de manera indefinida, els empleats mantenen les aturades parcials que tenien previstes per als divendres, diumenges i dilluns. En aquest cas, són vagues de quatre franges d'una hora repartides per tot el dia. Fonts del comitè d'empresa van calcular que l'aturada del 100% de la jornada es farà a partir del «14 o el 15 d'agost».

Els treballadors van assegurar que han pres aquesta decisió davant la sospita que els serveis mínims que decretarà la delegació del govern espanyola seran del 85 o el 90%. «És ridícul, perquè ja tenim el 10 o el 15% de la plantilla de vacances, per tant, serà com si no tinguéssim dret a fer vaga», va explicar Genoveva Sierra, membre del comitè de vaga, que va apuntar que el 92% dels empleats de l'empresa van votar a favor de l'aturada del 100% de la jornada, cada dia i indefinida a l'assemblea que es va celebrar ahir. A banda, també van acordar fer mobilitzacions, tot i que no van concretar el format ni el dia concret. Amb tot, van assenyalar que la nova protesta no es farà efectiva fins com a mínim 10 dies després que es registri, de forma que el comitè d'empresa preveu que no s'iniciï fins al 14 o 15 d'agost. En aquesta línia va apuntar que es mantindran les aturades parcials previstes per als divendres, diumenges i dilluns que han de començar el proper dia 4 d'agost. Les hores en què no hi haurà activitat seran de 5.30 a 6.30, de 10.30 a 11.30, de 16.30 a 17.30 i de 18.30 a 19.30.



Condicions precàries

La representant del comitè de vaga va reiterar que les condicions laborals dels treballadors de l'empresa de seguretat són «precàries», i va exigir a Aena que hi intervingui, perquè aquest no és un problema «d'Eulen o de Prosegur», sinó que afecta tots els aeroports i companyies de seguretat. «Si en les licitacions que fa Aena hi hagués uns requeriments mínims, independents de l'empresa que entri a fer el servei, els empleats no estaríem perjudicats», va apuntar Sierra, que va remarcar que per poder-ho fer possible caldria incrementar els diners que es destinen a aquests concursos. La treballadora va recordar que els empleats d'Eulen fan jornades maratonianes de 14 i 16 hores, cobren sous de 900 euros i no poden descansar perquè «no hi ha prou personal i el personal extra que hi ha ara no està ben format per poder asseure's a assumir les tasques de la màquina d'escàners». A banda, també va criticar que no hi hagi una equiparació salarial i que el sou es fixi depenent de si Eulen ha contractat directament una persona o de si es tracta d'una subrogació. La vaga suposa una amenaça per l'activitat de l'aeroport barceloní en plena temporada d'estiu, i tornarà a causar llargues cues en els accessos al filtre de seguretat, com ja va passar a final de juliol, quan a causa d'una «vaga de zel» dels treballadors d'Eulen, segons la mateixa empresa, la terminal T1 va registrar episodis de cues de fins a tres hores en els controls.

La situació ha millorat els últims dies i aquesta setmana; per exemple, el temps mitjà d'espera per passar el filtre de seguretat ha estat d'uns vint minuts.

Els esforços de la Generalitat per mitjançar en aquest conflicte han estat, ara per ara, infructuosos, i l'empresa i el comitè mantenen posicions enfrontades. Eulen va titllar la convocatòria inicial de vaga «d'il·legal i abusiva», i va defensar que compleix «rigorosament» amb el conveni col·lectiu del sector.